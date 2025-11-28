投資論壇》證交所總經理李愛玲：上市公司業績亮眼 Power-up 2.0孕育新創

證交所總經理李愛玲今日出席自由時報「應對國際變局：掌握未來的投資機會」論壇。（記者田裕華攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕證交所總經理李愛玲表示，今年加權指數無論量、價都穩健提升，主要支柱就是上市公司亮麗的營運表現，對台灣投資市場未來深具信心；證交所也將推出Power-up 2.0，為孕育創新、驅動上市公司制定中長期發展策略，希望能吸引更多策略性投資。

李愛玲今日出席自由時報「應對國際變局：掌握未來的投資機會」論壇。他細數資本市場今年表現時指出，今年4月，受川普關稅政策影響，加權指數跌到今年低點，不過從低點至今已漲逾60%，今年全年至今的漲幅則約20%，今年日均成交值則約4100億元，全年估能達到去年水準，資本市場表現突出。

從投資人投資集中類股來看，以半導體類股成交值佔整體的30%最高，其次為其他電子（電子零組件）約佔15%，第三則是電腦周邊佔比約12%至13%，前三類股佔資本市場成交值的60%，且都與AI有關；台灣無論是股市、經濟成長都以AI產業為龍頭。

李愛玲也說，股市成長的根本是上市公司營運維持穩健成長，上市公司前10月營收年增12.5%，前三季稅前淨利增加約10%，台灣公司、產業的國際佈局早，才能在國際AI供應鏈扮演要角，並持續帶動上、中、下游中小業者進入資本市場，讓資本市場榮景一年勝過一年。

不過，儘管台股以AI供應鏈為要角，證交所仍持續耕耘創新板，以期孕育獨角獸公司誕生。李愛玲指出，證交所打造亞洲創新籌資平台，不只AI產業，也要吸引具備創新能力、具成長性的企業能籌資並茁壯，並驅動資本市場成長。

李愛玲說，證交所也同時策劃Power-up 2.0政策，推動上市公司規劃中長期成長策略，以吸引國際投資機構，著重的是「被看見、被理解、被投資」，證交所會作為平台，一方面推動上市公司規劃策略、一方面議合國際投資機構，全面增加台灣競爭力。

