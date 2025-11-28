投資論壇》集保結算所副總景廣俐︰集保ESG IR平台 投資人與企業溝通橋樑

集保結算所副總景廣俐今參加本報「應對國際變局：掌握未來的投資機會」論壇。（記者田裕華攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕在全球永續浪潮下，投資趨勢轉向關注ESG，集保結算所副總景廣俐指出，從過去10年全球永續投資趨勢來看，對集保來說，責任投資的核心是「排除」，也就是避免投資人投資高風險或不永續的產業，集保則透過「公司投資人關係整合平台」（ESG IR平台）打造投資人與企業溝通橋樑，協助台灣建立永續金融發展生態系的基礎建設

他表示，集保自2020年建置ESG IR平台，積極促進企業與投資人的互動與溝通，協助股東行使權利，督促企業落實公司治理；過去著重「責任投資」階段時，投資機構透過ESG指標，可篩選具有潛在風險或與其投資政策不符的公司，確保投資組合體質健康，且符合利害關係人的期待。ESG IR平台陸續推出8家評級機構的「ESG評分資訊揭露」，讓投資人能夠快速掌握個別公司的ESG表現,；同時，IR平台也建置「敏感爭議商品篩選器」，讓使用者能夠依據自己的投資政策，篩選不宜投資的標的，做好責任投資的第一層把關。這些服務的推出連帶新、泰、港、韓等市場的交易所陸續跟進外。

景廣俐也說，ESG IR平台第二階段的發展重點，即專注於賦能盡職治理，包括:平台無償提供國內上市櫃公司下載國際第三方投票顧問機構（例如ISS、Glass Lewis）所編製的「股東會投票建議報告｣，直接將外資機構對國內公司的投票意向，提供給國內公司經營階層參考，建立公司與機構投資人間溝通的橋樑；另外，平台在2023年底推出「投票逐案揭露系統」服務，讓機構投資人可以在公開的平台上揭露投票情形，以及對於投下反對票議案決策的充分理由。

此外，平台7月還推出「財務碳排放計算機」服務，讓投資人清楚地評估組合，是否確實已成為減緩地球暖化的一份子，景廣俐表示，總結來說，集保ESG IR平台的定位，就是協助台灣建立永續金融發展生態系的基礎建設，集保結算所將提供堅實、便利的永續相關資訊服務,協助國內投資機構有責任地運用每一分資金，發揮正向影響推動台灣持續邁向永續發展。

