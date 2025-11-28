台積電建廠帶旺整座城！美這間購物中心翻身「吸金怪物」 業者全說了

「箭頭城市中心」（Arrowhead Towne Center） ，是鳳凰城西北區唯一的大型室內購物中心。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕位於美國亞利桑那州格蘭岱爾市（City of Glendale, AZ）的「箭頭城市中心」（Arrowhead Towne Center） ，是鳳凰城西北區唯一的大型室內購物中心，箭頭城市中心的擁有者、房地產投資信託公司「馬塞里奇」（Macerich）坦言，箭頭城市中心所在的地區「西北谷」（Northwest Valley）正迎來高峰時刻，人口越來越集中、高收入族群持續湧入，其中一項將持續帶來推動力的因素，就是距離箭頭城市中心僅15分鐘車程的台積電（TSMC）園區。

據《鳳凰城商業雜誌》（Phoenix Business Journal）報導，與當地多個已經停業的購物中心不同，箭頭城市中心至今仍保留著 1990 年代初開幕時的模樣，同時吸引著越來越多的租戶與消費者。

馬塞里奇公司認為，箭頭城市中心能成功，就是因為它「只是」一座購物中心，不需要像其他在該區的其他商場那樣，引進高檔餐廳或海鮮市場。

馬塞里奇公司租賃部資深副總裁喬卡拉斯（Kim Choukalas）表示，西北谷正迎來高峰時刻，那裡的零售需求蓬勃發展，如今人口已達 190 萬人，這個規模相當驚人。

除了人口快速增加外，位於箭頭城市中心商圈內的高收入居民也持續增加，為當地帶來更強的消費力，進一步推動箭頭城市中心的成長。喬卡拉斯坦言，這背後原因有很多，但其中一項將持續帶來推動力的因素，是距離 箭頭城市中心僅 15 分鐘車程、正在擴建中的台積電園區。

這個需求的提升不只出現在購物中心。喬卡拉斯補充，在距離箭頭城市中心2英里的範圍內，就有至少 10 家豪華汽車經銷商，包括保時捷、BMW 與 Land Rover。她說：「連車商都看出這個區域正在快速成形、極具活力。」

不只新租戶湧入，既有品牌也大幅追加投資，將在 2026 年展開大規模裝修，這讓喬卡拉斯深信，這些業者看到了在格蘭岱爾進駐的真正價值。

