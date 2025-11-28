中油雙平穩措施12月改版 排除亞鄰補貼失真、緩漲門檻調高

平穩措施啟動門檻各調高一個級距。（中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕油價雙平穩機制調整了!中油今（28日）公布，因國際油價與國內物價趨穩，實施多年的油價「亞鄰最低價限制」與「平穩措施門檻」都將調整，將排除亞鄰國家政府補貼供油商造成油價失真的因素，而平穩措施啟動門檻也各調高一個級距；新制12月起上路，中油預估對全年財務部分可以少虧超過百億元。

中油每年少虧逾百億

我國現行油價有雙平穩措施，2007年起國內油價公式訂定「亞鄰競爭國最低價」，即確保國內汽、柴油「稅前」價格不能高於日本、韓國、香港、新加坡。

另外，2018年國際油價不斷上漲，因中油當時有盈餘，同一年5月14日實施「平穩機制」，只要95汽油每公升觸及30元門檻後，中油啟動吸收、緩漲。

中油近年配合政府穩定物價政策，但隨後遭遇COVID-19疫情、俄烏戰爭國際油價暴衝，中油統計，平穩措施自2018年實施到今年10月、近8年期間，累計吸收金額達1091億元，中油雖有資產重估增值大幅填補部分虧損，但負債比仍高達93%，因此需要調整平穩雙機制以補強中油經營韌性，並落實使用者付費公平原則。

中油說明，此次「亞鄰競爭國最低價」微調，主要是日本、韓國等各國都有稅的減免，例如台灣也有貨物稅，但是特別是日本政府有大力補貼供油商，等於日本的稅前是被補貼過，中油與此相比會失真，因此未來會排除亞鄰國家政府補貼供油商再進行比較。

至於緩漲的「平穩機制」，仍維持以95汽油零售價做為門檻，但從過去超過30元中油就會開始吸收，改成32.5元，吸收門檻都向上增一個級距，不過，中油與政府吸收幅度維持。

中油將啟動雙平穩機制新制。（記者林菁樺攝）

中油說明，布蘭特（Brent）原油在烏俄戰爭爆發後一度高達每桶120美元，今年10月已下跌至每桶均價約64美元，美國能源部能源資訊管理局（EIA）對明年原油均價約每桶55美元，持續呈下跌走勢。

事實上，中油自前幾年已不斷向中央爭取調整，考量到近期國際油價未來將持續維持俄烏戰爭以來低檔，且主計總處預估我國今年CPI年增率維持在2%以內，顯示國內物價趨於穩定，盼讓油氣價格回歸。

中油也以2024年實際情境推估，當年中油原本雙平穩機制吸收吸收256億元， 若適用12月開始的新制，實際吸收金額會降至91億元，等於可減少吸收165億元。

另外，中油今天也宣布，12月電業用戶天然氣價格不調整，工業用戶平均調降1.51%，但民生用戶天然氣價格仍遠低於進口成本，配合政府持續穩定國內物價政策不予調整，由中油吸收。

回顧中油上月開始，凍漲四年多的桶裝瓦斯終於調整，這回連同爭取已久的油價吸收機制也微調，拿掉中油虧損最大的關鍵，只要國際油氣價格持穩，中油明年財務將可望大幅改善。

