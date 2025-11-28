川普關稅後中越關係升溫 華為、中興打進越南5G供應鏈

知情人士表示，中國華為和中興通訊今年在越南拿下一系列5G設備合約。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，中國華為（Huawei）和中興通訊（ZTE）在今年贏得一系列向越南供應5G設備的合約，表明河內和北京的關係日益密切，這一情況也引起西方官員的擔憂。

《路透》報導，多年以來，越南一直被認為不願意在敏感基礎設施中，使用中國技術，但過去幾個月以來，隨著越南和中國冷淡的關係慢慢升溫，與此同時，越南因為川普政府加徵的關稅與華府關係惡化，越南似乎正開始接納中國科技公司。

瑞典的愛立信（Ericsson）和芬蘭的諾基亞（Nokia）都獲得了越南5G核心基礎設施的合約，而美國晶片製造商高通（Qualcomm）則提供了網路設備，但至今為止尚未公開的採購數據顯示，中企已經開始贏得越南國有營運商的一些規模較小的標案。

白宮在今年4月宣佈對全球加徵關稅，越南也沒逃過，在幾週後，包括華為在內的財團獲得了一份價值2300萬美元（約新台幣7.22億元）的5G設備合約；中興通訊至少拿下2份合約，其中一份就在上週，是一筆總額超過2000萬美元（約新台幣6.28億元）的5G天線採購訂單。首筆公開披露的交易出現在9月，也就是美國關稅生效的1個月後。

目前仍無法確定這些交易的達成時間是否與美國關稅有直接關係，但這些交易已經引起了西方官員的擔憂。長期以來，華府一直將禁止中國承包商參與越南數位基礎設施，包括海底光纖建設，視為支持越南發展先進技術的關鍵條件。

外交知情人士表示，西方高階官員過去幾週在河內至少兩度在會議中提及越南與中企的合約。在其中一次會議上，一名美國官員警告，這些合約可能會破壞外界對越南網路的信任，並危及越南獲取美國先進技術的機會。知情人士也透露，在本月的一次會議上，官員們也討論了是否可以將使用中國技術的區域網路與其他部份區隔開，以防止資料外洩。

