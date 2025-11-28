台南地籍清理！ 476坪農牧地竟只要123萬 持「半份地」也有人搶

南市將軍農業區標脫土地示意圖。（南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府地政局辦理114年度第2批地籍清理代標作業，這次公告45標、暫緩6標，最終成功標脫18標，標脫率達46%，共進帳567萬餘元。其中標出總價最高土地，平均每坪3.22萬元，面積最大的1筆476坪，每坪不到1萬元。

這次總價最高的土地位於西港區，為鄉村區乙種建築用地，面積441.34平方公尺（133.5坪），只有2分之1持分（66.75坪），仍吸引投標，最後以215萬元標出，平均每坪約3.22萬元。面積最大的標地位於將軍區，一般農業區農牧用地，1576平方公尺（476.74坪），以123萬餘元標脫，平均每坪約0.25萬元。

地政局表示，地籍清理代標能處理權屬不明、登記資料不完整的土地問題，協助釐清產權並提升土地利用效率。加上近年大台南重大建設及投資話題帶動，也讓建築用地供給增加、優質農地得以農用。

地政局長陳淑美指出，只有在公告期滿後，仍無法依規定釐清權屬的土地，才會由地政局代為標售；若真正權利人其後出面，也可依法申請領取標售價金。她強調，積極清理權屬不明土地，有助保障民眾權益並維持地籍資料完整。

