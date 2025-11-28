超慘！英特爾老鳥工程師被裁員 中年再求職好崩潰

英特爾今年7月宣佈裁員。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾（Intel）7月宣佈將裁員15％，資深社群經理與開發者關係者克里希南（Sriram Ramkrishna）也是被裁掉的一員，而他曾在英特爾累計任職超過 20 年，這是他繼2016年後再度被英特爾裁員，如今4個月過去了，克里希南還是找不到工作，他也像外媒闡述這段期間的心路歷程。

《商業內幕》（Business Insider）報導，克里希南表示，他最初在 1996 年，也就是大學畢業後不久，以軟體工程師身分加入英特爾，之後在公司度過了 20 年，直到 2016 年第一次被裁員。而過了16個月後，他找到另外一家公司的工作，但在2022年再度被裁。

克里希南表示，但之後看到英特爾開的職缺，雖然他對英特爾當年裁員頗有微詞，不過他需要工作，也沒有資格挑剔，於是獲得了一份開發者關係的職位，並接受了。

但今年英特爾的財源，令他措手不及，6月他才被通知團隊即將被解編，公司雖然會將他們轉介到其他部門，但若沒有適當的需求，就會被裁掉，到了7月初，克里希南確定沒有事業部願意接手，也做好被資遣的打算，也展開了求職計劃，自己認為求職市場似乎沒有那麼糟。

但求職比想像中艱難，市場競爭比預期激烈，過去4個月來，克里希南的求職過程非常困難，儘管陸續進入一些面試流程，但最後不是遭拒絕、就是完全沒有下文。而他能持續撐下去的一個原因，是英特爾這批同樣被裁的前同事們，他們彼此分享資訊、協助彼此找機會。

克里希南坦言，雖然英特爾提供的資遣方案相當不錯，但現實狀況是他和妻子目前都沒有工作，生活壓力仍然存在，希望能在明年初前找到新工作。最終，他認為求職很大一部分仍取決於運氣與時機。

