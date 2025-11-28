焦點股》聯發科：Google訂單大增1倍！ 美系外資認錯翻多

美系外資翻多看待聯發科後市。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）因拿下Google TPU訂單，隨著Google旗下AI模型Gemini 3大紅，聯發科股價連3日強勁大漲，美系外資終於認錯，出具最新報告看好AI ASIC訂單可望抵消智慧型手機市場的逆風，明年聯發科Google TPU出貨量可能達到40萬顆，高於先前預期的20萬顆，上修評等至「優於大盤」，目標價從1288元上修至1588元。

截至9:26分左右，聯發科股價大漲4.48%，暫報1400元，成交量逾5350張。

美系外資指出，根據供應鏈最新調查，在雲端運算需求強勁帶動下，聯發科明年Google TPU出貨量可能達到40萬顆，高於先前預期的20萬顆。以每顆3500美元的平均售價推算，該業務年度營收可望達到約14億美元（約新台幣438億元）。隨著台積電（2330）提供充足的3奈米產能，聯發科2027年TPU出貨量有望提升至200萬顆（先前預估為100萬顆），等同帶來約70億美元營收（約新台幣2191億元）。

美系外資分析，雖然市場傳出最新TPU v8的計算晶片設計可能仍待調整，但在需求旺盛的情況下，客戶仍可能提前拉貨或提高採購量。至於另一家正在爭取的Meta客戶，聯發科財測並未納入Meta ASIC專案的貢獻，主要因其供應商尚未最終確定，即使聯發科取得訂單，出貨量估計也相對有限。因此，未來ASIC業務主要貢獻仍將來自Google TPU。

