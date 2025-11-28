自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》聯發科：Google訂單大增1倍！ 美系外資認錯翻多

2025/11/28 09:48

美系外資翻多看待聯發科後市。（記者卓怡君攝）美系外資翻多看待聯發科後市。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）因拿下Google TPU訂單，隨著Google旗下AI模型Gemini 3大紅，聯發科股價連3日強勁大漲，美系外資終於認錯，出具最新報告看好AI ASIC訂單可望抵消智慧型手機市場的逆風，明年聯發科Google TPU出貨量可能達到40萬顆，高於先前預期的20萬顆，上修評等至「優於大盤」，目標價從1288元上修至1588元。

截至9:26分左右，聯發科股價大漲4.48%，暫報1400元，成交量逾5350張。

美系外資指出，根據供應鏈最新調查，在雲端運算需求強勁帶動下，聯發科明年Google TPU出貨量可能達到40萬顆，高於先前預期的20萬顆。以每顆3500美元的平均售價推算，該業務年度營收可望達到約14億美元（約新台幣438億元）。隨著台積電（2330）提供充足的3奈米產能，聯發科2027年TPU出貨量有望提升至200萬顆（先前預估為100萬顆），等同帶來約70億美元營收（約新台幣2191億元）。

美系外資分析，雖然市場傳出最新TPU v8的計算晶片設計可能仍待調整，但在需求旺盛的情況下，客戶仍可能提前拉貨或提高採購量。至於另一家正在爭取的Meta客戶，聯發科財測並未納入Meta ASIC專案的貢獻，主要因其供應商尚未最終確定，即使聯發科取得訂單，出貨量估計也相對有限。因此，未來ASIC業務主要貢獻仍將來自Google TPU。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財