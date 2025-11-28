從時薪137元工讀生當到家居巨頭執行長 勞氏CEO親曝關鍵

勞氏（Lowe's）執行長艾利森（Marvin Ellison）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕有部份專業人士是從零售業開啟自己的職業生涯，但在這之中很少有人能一路晉升成為財星500強企業的高層，美國家居巨頭勞氏（Lowe's）執行長艾利森（Marvin Ellison）的經歷也因此更受矚目，艾利森也親自揭露，自己能夠當上高階主管是因為他承擔了「別人都不願意做」的工作和任務。

《財星》報導，艾利森在就讀曼菲斯大學的期間，開始在目標百貨（Target）當工讀生，時薪僅4.35美元（約新台幣137元），而現在艾利森是市值1270億美元（約新台幣4.01兆元）的家居巨頭勞氏執行長兼董事長，也是財星500強企業中僅有的8名非裔執行長之一。

請繼續往下閱讀...

雖然現在非裔執行長的比例仍不到2％，但這已經是這一榜單史上最高比例。談到自己是財星500強企業中為數不多的非裔CEO之一，艾利森坦言，心情有些複雜。

艾利森在2022年受訪時表示，自己感到無比榮幸和幸運能夠擔任這個角色，因為他給了自己一個機會，希望能夠成為一個正向的榜樣，並為其他與自己長相相似的人創造一條路。但另一方面，艾利森也有些失望，因為非裔人士在擔任類似職務方面的能力和機遇仍存在很龐大的差距。

艾利森的職涯是從目標百貨的兼職人員所開始，他表示，自己很幸運地加入了一家「重視人才培育的公司」，於是他在努力奮鬥15年後，晉升到目標百貨的總監階級，之後轉換跑道進入家居產業。

而艾利森之所以能在零售和家居公司都擔任高階主管，主因是他盡力讓自己從眾多候選人中脫穎而出，艾利森直言，他之所以能做到這一點是因為他承擔了「別人都不願意做」的工作和任務。

艾利森表示，自己沒有顯赫的家世，沒有常春藤聯盟的學歷，履歷上更沒有任何出色的海外經歷或工作經驗。要和所有在經歷上才華洋溢的人競爭，就必須找到讓自己脫穎而出的方法。

這項策略協助艾利森在目標百貨的職位一路攀升，之後又跳槽家飾、建材零售商家得寶（Home Depot），並在那裡擔任了12年的高階營運職務，2008年到2014年擔任家得寶美國執行副總裁，根據勞氏稱，艾利森明顯提升了整個公司的客服和營運效率。艾利森也短暫擔任連鎖百貨公司潘尼百貨（JC Penney）的執行長兼董事長，在那之後被勞氏挖角。

勞氏在財星500強企業榜單中排第52名，在美國擁有超過1700家門市和30萬名員工，並登上《財星》的「美國最具創新力公司」及「全球最受尊重公司」榜單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法