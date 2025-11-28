中國光通訊被美限制 ，光通訊6廠可望受惠。（擷取光聖官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，五角大廈在日前致國會的信函中，建議將新易盛、中際旭創及另外六間公司列入協助中國軍方的清單。對此，凱基投顧指出，2家公司被徹底禁止，主要受惠者將以歐美光收發模組品牌廠與代工廠為主，包括Lumentum 、Coherent、Applied Optoelectronics，代工廠則為Fabrinet等，而台廠方面，預期聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）、華星光（4979 ）、聯亞（3081）、光環（3234 ）等可望受惠。

根據市場報導，五角大廈建議將包括阿里巴巴、百度、比亞迪、新易盛通信、華虹半導體、速騰聚創（RoboSense）、藥明康德（WuXi AppTec Co）以及中際旭創（Zhongji Innolight）等8間公司列入《美國國防授權法》所規範的「第1260H條款名單」，原因是這些企業被認為在某種程度上協助中國軍方。一般認為，若被列入1260H名單中，則可能受到限制，未來無法採購部分關鍵原材料、零組件或技術授權。

凱基投顧分析師姜兆剛指出，從網通產業角度解讀，目前被建議列入清單的中際旭創與新易盛為中國光收發模組大廠，在近年AI產業發展對光通訊需求迫切，且2家公司皆有對美系大型CSP（雲端服務供應商）長期供貨，同時具有非中國產能的情況下，因此即使被加入清單中，較大的可能為增加更多產地與客戶出貨限制（如高階產品將僅能在中國以外生產且禁止出貨至中國等），被直接禁止的機率較低。

姜兆剛進一步說，但若這兩家公司被徹底禁止，主要受惠者將以歐美光收發模組品牌廠與代工廠為主，包括Lumentum 、Coherent 、Applied Optoelectronics ，代工廠則為Fabrinet 等。

在台廠方面，姜兆剛認為將分為2階段，其中直接受惠者為直接從美系客戶中受惠者，如聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）、華星光（4979 ）等；而後則為先面臨自中系客戶之訂單減少，之後才開始受惠美系客戶訂單增加者，如聯亞（3081）、光環（3234 ）。

