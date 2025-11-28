俄烏見和平曙光？國際油價小漲 市場在「希望與懷疑拉鋸」

國際油價週四（27日）走高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（27日）走高，因市場權衡烏克蘭和平談判能否達成協議的可能性；受美國感恩節休市影響，交易量偏清淡。

布蘭特原油期貨收盤上漲 21 美分，或 0.2%，報每桶 63.34 美元。

截至美東時間下午1點46分（台灣時間28日凌晨2點46分），美國紐約西德州中級原油期貨上漲 45 美分，或 0.8%，報每桶 59.10 美元。

SEB 商品分析師赫瓦爾比耶（Ole Hvalbye）表示，市場對烏克蘭重啟和平進程的態度，在「希望與懷疑」之間來回拉鋸。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國與烏克蘭代表團將於本週會面，討論在日內瓦會談中提出的和平方案，並為基輔提供安全保障。

雙方正試圖縮小分歧，焦點在於美國總統川普提出的終結這場自二戰以來歐洲最致命衝突的計畫。不過基輔對接受主要由俄方條件構成的協議仍保持警戒，其中包括領土讓步。

俄羅斯總統普廷則表示，美國與烏克蘭討論的和平草案框架可作為結束戰爭的基礎。普廷並稱，只要烏軍從關鍵區域撤出，戰鬥即可停止，但若沒有撤軍，俄方將以武力達成目標。

巴克萊銀行在報告中指出：「地緣政治波動持續，但俄烏間潛在停火的希望，抵消了美國對俄羅斯主要生產商祭出新制裁所引發的供應疑慮。」

另一方面，OPEC+在本週日（30日）的會議上，可能維持目前的產量政策不變，但會同意建立一套評估各會員國最大產能的機制。

