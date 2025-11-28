斷交台灣惹怨！中國承諾落空宏國失望爆表 復交與否竟成選戰焦點

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，改與中國建交。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯將於11月30日舉行大選，而1場出人意料的議題正成為選戰焦點：是否恢復與台灣的外交關係。但外媒指出，這場討論並不只是選舉噱頭，更反映出對與中國建立關係的失望感在民間廣泛蔓延。許多人認為，與中國的經濟合作成果令人失望、不透明，尤其是像蝦業這類曾被寄予厚望的重要產業，結果卻是明顯受損。

宏國媒體《El Heraldo》報導，中國當初進入宏都拉斯時，承諾的是打開龐大的市場、增加出口機會、引入投資，以彌補宏都拉斯中斷與台灣關係後，可能失去的經濟利益，但這些承諾幾乎都未兌現。

實際上，宏都拉斯對中國的出口相當微不足道，進口卻快速成長，使得結構性貿易逆差不斷擴大。2024年，宏國對中國的出口僅約3587萬美元（約新台幣11億元），進口卻高達25.52億美元（約新台幣801億元），差距持續擴大。

這樣的不對等關係，正如1份報告內容所指出，是「對中美洲極為不利的、不平衡的」合作模型。即便中國一再承諾開放市場，宏都拉斯與其他中美洲國家所獲得的利益，卻極其有限。

曾經對中國政策最有期待的是蝦業。許多人相信，一旦與中國建交、打通市場，宏國的蝦子出口將迎來輝煌時代，成為新經濟標誌。然而，如今蝦農的怨懟明顯可見。

對許多企業來說，2023年與台灣斷交、轉向中國的決定，是一個代價沉重的錯誤，所帶來的損失，在宏國沿海地區仍清晰可見。

私營企業界對與中國關係的信任，因談判過程不透明而徹底崩塌。宏國政府在建立與中國外交關係後不久，便開始談判自由貿易協定；這過程被批評為匆促、不透明，更像是為了意識形態而非真正的經濟利益。

私營企業普遍感到，自由貿易協定條款對宏國不利，中國要求全面開放，而宏國得到的回報不清楚，甚至連協議內容、時間表與對國內產業的影響都不透明。 結果不難預料，談判至今幾乎停滯。中國施壓、宏國猶疑，企業界大多拒絕接受根本不了解內容的條款。

除了經濟、貿易層面的損失，還有一種「情感與戰略上的失落感」正在浮現。2023年宏都拉斯與台灣斷交前，雙方之間已有功能性經濟合作：台灣市場對宏都拉斯的蝦業與農產品，設有相對低門檻。

但斷交後，那扇通向台灣市場的門幾乎是一夕之間關閉。對許多企業而言，失去的是直接、穩定、價格合理的買家，而中國承諾的市場卻遲遲無法補上。

因此，對部分生產者與出口商而言，恢復與台灣的外交關係，不只是外交象徵性的動作，而可能是「重啟被犧牲的市場與合作機會」。

目前，圍繞是否與台灣復交的辯論，不再只是意識形態或對中國友好的政治符號，而是一場現實利益的比較。一旦在野黨勝選，制度性地檢視與中國的合作成效，並探討是否應該轉回與台灣合作，對宏都拉斯來說，是重新校正國家經濟路向與出口市場的重要抉擇。

文章認為，在多年與中國合作、見證不對等貿易、不透明協議和實質經濟利益不彰後，宏都拉斯可能正面臨一次理性的反思：不再因外交與意識形態盲目更換盟友，而是回歸「哪個夥伴對國家發展更有利」、「哪種合作更能帶來真實、穩定、可預期的經濟成果」的理性決定。

