Costco退貨後的商品最終去了哪裡？外媒曝光背後真相

美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，其退貨政策非常寬鬆，吸引了不少粉絲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，其退貨政策非常寬鬆，吸引了不少粉絲，這大概也是 Costco 退貨隊伍總是大排長龍的原因。不過許多會員也好奇：這些被退貨的商品，最後都去哪了？外媒指出，這答案取決於商品的狀況與類型，但其中有許多退貨商品，並不會重新回到賣場貨架上。

《mashed》報導，那些未拆封的非生鮮商品，以及少數已拆封的商品（如服飾類），如果會員只是因為改變主意或尺寸不合而退貨，Costco 可能會直接在店內重新上架。至於已拆封、使用過的商品，則會被送往 Costco 的大型退貨倉庫，由專人進行分類與檢查，以評估其狀況。

以美國來說，紐澤西州門羅鎮（Monroe Township）一處面積達 86 萬平方英尺的退貨倉庫，就負責處理 60 多家 Costco 分店以及線上訂單的退貨品。

退貨倉庫的員工會檢查每一件退貨商品，大部分狀況良好的非生鮮商品會被轉賣給第三方清算商，或者送回製造商，由製造商以「開箱品」形式再販售。Costco 則會依照與供應商的協議獲得相對應的退款或折抵。有些商品因為輕微污漬等外觀瑕疵無法再賣，可能會被捐出去；另一些像牙刷這類商品，則會進入回收流程。

那麼，退回的生鮮食品最後會去哪？報導指出，部分被退貨的非生鮮食品，例如未拆封、未過期的包裝食品，可能會被送往當地庇護所或食物銀行，但生鮮、冷凍食品，像是肉品和蔬果無法重新上架，而基於食品安全考量，即使這些生鮮商品未開封、未過期，也都會被直接丟棄。

至於Costco 如何處理賣不完的食品？部分確實會被捐贈給當地食物銀行。根據其官網，Costco 會把麵包、蛋白質食品、農產品與乳製品捐給 「賑濟美國」（Feeding America）等飢餓救援組織。

