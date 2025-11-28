台灣當美國「半導體家教」？外媒解析5大關鍵

《路透》獨家報導，台灣正與川普政府談判，擬透過投資與協助訓練美國勞工，換取降低關稅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國想重奪全球晶片製造領導地位，其晶片產業的復興卻面臨巨大的技能缺口：技術工人短缺。日前傳出台灣可能承諾進行新一波投資，並協助「訓練美國勞工」學習半導體製造與先進工業技術，以換取美方降低對台灣出口產品徵收的20%關稅，外媒對此列出「5點關鍵」，探討台灣能否為美國晶片工人提​​供培訓、如何幫助人工智慧（AI）製造業發展、台積電在其中扮演的角色，以及更深遠的地緣政治影響。

1.美國半導體產業勞動力缺口是一個主要瓶頸

儘管美國《晶片法案》（CHIPS Act）提供了數十億美元的政府補助，但美國仍難以填補高度專業的半導體職缺。

台積電位於亞利桑那的晶圓廠，這項高達1650億美元的投資，因工程師、技術員以及設備專家的短缺而面臨延宕，導致該廠一半的施工人力不得不從德州調來，進一步推高成本。

缺乏專業人員，也使得人工智慧、汽車及國防技術用晶片的國產生產進度放緩。而透過讓台灣協助培訓美國的晶片人才，美國可以縮短學習曲線，加快這些先進晶圓廠的運營準備速度。

2. 台灣科學園區模式提供成熟的經驗

台灣的半導體生態系統建立在數十年來新竹科學園區的創新基礎上。自1980年代成立以來，園區將設計、製造、測試與封裝整合在同一生態系統中，形成無縫銜接的運作模式，確保品質一致、高效流程及人才培養。

若將這套模式複製到美國晶圓廠，不僅可提升效率，更能透過台灣對美國晶片工人的培訓，使美國同時獲得技術與數十年的營運經驗。

3.來自台灣的策略性投資或可增強美國製造業

儘管日本和韓國已承諾投入數千億美元擴大美國製造業，但台灣的投資規模可能較小，卻具有重要的戰略意義。

台灣尋求透過提供專業知識和勞動力培訓來換取降低出口關稅，而先前台積電和環球晶圓等公司，已在美國投入數十億美元開展業務。

報導表示，注重勞動力發展可確保投資帶來永續成長，而不僅僅是短期建設項目。這種做法凸顯台灣培訓美國晶片工人，如何能為美國半導體生態系統，帶來經濟和人力資本的雙重效益。

4.台積電的參與對技能轉移至關重要

全球最大的晶片代工製造商台積電是這項潛在計畫的核心。雖然台積電大多數先進製程仍留在台灣，但除了技術能力之外，台積電還能傳授營運最佳實務、晶圓廠管理，以及供應鏈協調。

5. 地緣政治影響可能影響該協議

美台在半導體人才培養上的合作不僅僅是個經濟問題，它還具有地緣政治意義。中國聲稱對台灣擁有主權，並密切關注所有美台科技合作項目。

中國國家主席習近平，強調台灣「回歸中國」是優先事項，這使得敏感的貿易談判更加複雜。

報導表示，單靠資本無法確保半導體產業的統治地位：人才才是最終優勢。透過允許台灣培訓美國晶片工人，美國可以靠國內項目更快縮小技能差距、提升美國半導體工廠的全球競爭力、減少對外國製造晶片的依賴，尤其是來自中國的晶片，且保持在高科技產業的領先地位。

報導總結，讓台灣培訓美國晶片工人的提議不僅僅是項勞動力計劃，更是對美國技術主權的戰略投資。

勞動力短缺導致國內生產放緩、成本上升，但利用台灣數十年的經驗，可以解決這一瓶頸問題。

