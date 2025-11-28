暴雷倒數？傳萬科至少被2家中國大型銀行拒絕貸款

知情人士透露，萬科試圖透過短期貸款平息違約擔憂之際，至少遭到2家中國大型銀行的拒絕。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，中國房地產巨頭萬科試圖透過短期貸款平息違約擔憂之際，至少遭到2家中國大型銀行的拒絕。隨著暴雷的可能性逐漸增加，萬科的債券在本週暴跌。

《彭博》報導，知情人士表示，萬科已經以多家銀行就獲取流動資金貸款進行協商，希望能藉此償還即將於12月到期、兩筆總額達57億人民幣（約新台幣253.9億元）的債券。在此之前，萬科也在週三（26日）宣佈，將尋求債權持有人同意展延。

請繼續往下閱讀...

知情人士透露，其中一家銀行在萬科尋求延展債券到期日之前，就已經拒絕該公司的貸款。另一家銀行則在週四（27日）公告發佈後拒絕了這項請求。其他知情人士補充，另外有兩家銀行對於推進此事的意願也不高。

銀行端的反應顯示出市場對於萬科的支持正在減弱，萬科是中國持續多年的房地產危機中，仍然存活下來的幾家大型企業之一，這場危機已經導致約1300億美元（約新台幣4083.3億元）的違約，並嚴重打擊這個全球第2大經濟體的消費者信心，而萬科的命運也成為北京是否願意扶持房地產業的關鍵指標。

知情人士表示，貸款的談判是由萬科的最大股東深圳地鐵集團所主導。深鐵先前已向資金緊張的萬科提供了約300億人民幣（約新台幣1336.5億元）的股東貸款，這筆關鍵資金曾幫助萬科在今年償債。但深鐵在本（11）月初暗示，將收緊萬科的借貸條件，使得這條生命線岌岌可危。

Lucror Analytics資深信用分析師表示，最新提出的債券展延代表深圳市政府的資金管道確實已經關閉，深圳不再願意或不再能夠為萬科的債務提供擔保。

萬科目前有1筆20億人民幣（約新台幣89.1億元）的票據將在12月15日到期，還有1筆37億人民幣（約新台幣164.8億元）的債券將於12月28日到期，這是未來12個月內一系列即將到期債券中的第一波。萬科已在週三表示，將要求投資人接受12月15日到期的債券本金延期償還。

這加劇了本週已經暴跌的債券和股價壓力，根據《彭博》整理的數據顯示，萬科2027年到期的10億美元債券週四面額跌至23美分。本週累計跌幅約60％，萬科在香港上市的股票也在本週創下歷史新低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法