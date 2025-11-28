2026全球資安進入「速度戰」 專家揭：台灣成高風險前線

Fortinet發布《2026全球資安威脅預測》。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet發布《2026全球資安威脅預測》，指出全球網路犯罪正加速演化為高度組織化的產業體系，由AI、自動化與專業分工驅動，攻防雙方的競爭焦點也正式轉向「速度」，誰能更快將情資轉化為行動，誰就能掌握生存優勢，而台灣更成為資安攻擊高風險前線。

報告顯示，隨著攻擊生態系全面自動化，全球資安情勢正加速惡化，尤其台灣作為全球科技供應鏈核心，更成為攻擊最密集的區域之一。Fortinet統計，這一年來，在亞太區共偵測到5785億次惡意活動，年增率達13.3%；而台灣作為最常受攻擊的區域之一，在2025年共面臨1534億次惡意活動。

Fortinet全球威脅情報副總裁Derek Manky表示，駭客現正鎖定製造、醫療與關鍵基礎設施等高價值產業，「今年，我們觀察到台灣的勒索軟體偵測量增加超過40%，勒索軟體即服務（RaaS）模式正快速擴張至營運技術（OT）環境，結合資料竊取、勒索與服務中斷，早已匯聚於單一攻擊腳本中。」他強調，台灣組織必須以與攻擊者同等級的自動化、協同與營運標準來強化治理，才能提升防禦韌性。

從攻擊手法來看，雖然漏洞利用偵測量較2024年下降逾7成，但具破壞性的DoS攻擊卻暴增61%，顯示駭客正轉向「癱瘓營運」的高價值模式；勒索軟體偵測量同樣成長40.77%，呈現全面升級的趨勢。

Fortinet的《2026 威脅預測》也提出四大關鍵警訊，揭示未來兩年全球資安將面臨的核心變化：

一、AI驅動的攻擊鏈形成，自主型犯罪代理將成主力

2026年預料將出現「自主網路犯罪代理（Autonomous Cybercrime Agents）」，能在無人監督下自動執行釣魚、憑證竊取、橫向移動等多階段攻擊，速度遠勝人類分析師。生成式AI也會在入侵後成為駭客主力工具，可於數分鐘內分析巨量資料，精準鎖定最高價值的勒索資產。

二、網路犯罪產業化加速，全球年均成本將突破24兆美元

暗網市場已演化成「AI版電商平台」，具備評價、客服、第三方託管等機制，殭屍網路、憑證竊取、資料外洩等服務被商品化、套裝化，推動犯罪產業進入「4.0時代」。

三、防禦策略進入「速度戰」，整合性與反應時間成勝負關鍵

未來的防禦模式將以「統一營運框架」為核心，連接情資、曝險管理、事件回應，並要求在數分鐘內偵測並阻斷攻擊。此外，單點式工具將不敷使用，跨端點、網路、雲端的全面可視性將成組織標配。

四、身份管理躍升資安核心，「非人類身分」將爆炸性成長

在AI、自動化工作流程普及後，資安團隊未來最大的風險反而不再來自人，而是來自包括大量的「非人類身分」，如自動化代理、在持續整合/部署（CI/CD）或雲端部署期間所建立的暫時性身份，一旦遭入侵，可在數秒內造成橫向移動與大規模外洩，身分治理也將成企業資安的全新戰場。

