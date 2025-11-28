關稅「剛談妥就爆雷」 ! 拿金條送川普換優惠 瑞士商界大老遭刑事訴訟

瑞士版「黃金手腕外交」炸鍋！瑞士議員怒告拿金條送川普的商界大老。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士商界本為成功與川普政府達成關稅協議能開香檳慶祝，但沒想到，喜悅還沒持續多久，就被一場「金條和勞力士」風暴吞沒，如今，這些行為在瑞士國內引爆政治反彈，更演變成刑事訴訟。

外媒報導，瑞士商界領袖在白宮拜會美國總統川普時，送上刻字金條與勞力士桌鐘，試圖說明高額關稅對瑞士產業的衝擊。而在雙方在白宮橢圓形辦公室會晤（贈送禮物）的10天後，川普對瑞士商品徵收的39%關稅降至15%。

對此，洛桑 IMD 商學院的政治經濟學者家大衛·巴赫表示，問題出在「黃金、勞力士手錶及照片」，最讓瑞士民眾不舒服的是，這些昂貴禮品被公開曝光。他指出，「瑞士在國際上向來重視謙遜、內斂，但這次的畫面完全顛覆我們熟悉的風格」。

《金融時報》報導，這場外交爭議起因於瑞美本月宣布的初步協議：美國將把對瑞士工業品的平均關稅從39%降至15%。官員稱這是突破僵局、歷經數月談判的重大成果。

據報導，引爆瑞士眾怒的是該國幾位重量級商界人士，包括勞力士（Rolex）、歷峰集團（Richemont）、MKS PAMP 以及全球最大私人航運公司 MSC 等企業高層。

這些商界大老受邀前往白宮，向川普親自陳述高關稅如何重創瑞士產業，並在會面中呈上金條與勞力士鐘作為「紀念」。而瑞士媒體很快將這一幕形容為「金條外交」、「寡頭式游說」，批評其過於奢華、與瑞士一貫低調保守的外交作風完全衝突。

瑞士綠黨主席 Lisa Mazzone直言，這份協議是「毒酒杯」，說瑞士靠「可疑方式與金光閃閃的禮物」換來讓步。而社會民主黨國會領袖 Samuel Bendahan 更怒指，瑞士的外交與經濟政策竟然由億萬富豪與 CEO 在秘密會議中決定，完全無法接受。

瑞士境內反對聲浪也指出，這種行為讓瑞士看起來像在用豪華禮品換取政治利益，與腐敗做法相距不遠。前瑞士大使坦言，有些人認為這些行為已經非常接近腐敗了，這絕對不是瑞士的最佳形象。

現今，爭議的後續影響已經顯現。在瑞士高度分權的政治體系下，貿易協議必須先經國會授權才能正式談判，最後甚至可能交付全國公投。照樂觀估計，也要到 2026 年底才能完成立法程序。雖然關稅會先降到 15%，但協議一日未正式通過，風險就仍在。

瑞士經濟部已急忙滅火，強調商界赴白宮是「私人倡議」，雖有獲得政府單位 SECO 的一般性簡報，但從未接觸到機密資料。MKS PAMP 與 Partners Group 的高層則表示，公私部門攜手是必要的、透明的，也是為了瑞士的國家利益。

瑞媒指出，瑞士議員對在關稅談判期間向美國總統川普贈送勞力士手錶和金條的商界領袖提起刑事訴訟。

至於勞力士、歷峰、MSC 等公司選擇保持沈默。但外界則普遍認為，即使關稅協議能讓瑞士出口大幅受惠，但「金條外交」與「勞力士外交」可能會長期成為瑞士政壇的熱門話題。

