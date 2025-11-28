快戒掉！賺得多、卻存不了錢的關鍵 可能中了「1陷阱」

專家指出，真正能累積財富的人，與其說是會賺，不如說是會「轉換」。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕明明升遷加薪、年收入達700萬日圓（約新台幣140萬元），卻一點也沒有比較安心，甚至信用卡的帳單還越來越沉重。日媒指出，這樣的情況，很多人都感同身受，許多人都以為「賺得多，自然存得多」，但現實往往相反，支出往往同步增加，陷入收入錯覺的陷阱。

據報導，原因其實很簡單，在收入增加的同時，生活水準也悄悄「升級」了。曾經需要忍耐的外食、變成日常，曾經會考慮再三的衣服、鞋子，現在不假思索就刷卡。租屋預算也「順理成章」往上調整。收入多了，支出也跟著水漲船高，導致帳面上看似風光，實際上存款毫無起色。

被譽為繼《富爸爸，窮爸爸》之後，全球熱賣的理財書《THE WEALTH LADDER 富の階段》作者尼克・馬修里（Nick Maggiulli）就點破了這個問題。他提醒我們，收入雖是累積資產的基礎，但若沒有把收入變成資產的行動，錢只會來了又走，什麼也留不下。

真正能累積財富的人，與其說是會賺，不如說是會「轉換」。他們不會把每月多出來的5萬日圓（約新台幣1萬元）當成額外的娛樂預算，而是當作通往未來的投資籌碼。長期來看，這樣的選擇造就了資產規模的巨大差距。

馬修里在書中強調：「今天的收入，就是明天資產的起點。」收入不該只是花掉的工具，更該是打造未來自由人生的燃料。舉例來說，如果你把每月多出來的5萬日圓投入投資或存下，不到5年的時間，就能累積至少300萬日圓（約新台幣60萬台幣）的資產；但若只是拿去消費，可能一毛也不剩。

我們總以為改變命運是什麼大事，其實只是從一次次的花錢決策開始。這本書不是教你一夕致富，而是提醒你：存不了錢，不是因為賺太少，而是沒把收入當成資產來對待。

專家指出，賺錢卻存不了錢的現象，不是命運、是習慣。從現在開始，每一筆多出來的收入，請你問自己一句：「我要把它花掉？還是讓它成為我未來的靠山」，你的決定將會徹底改變你的未來前景。

