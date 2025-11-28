黃金高點立馬遭下殺！原來與「這件事」有關

黃金價格週四（27日）下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（27日）下跌，自前1交易日觸及的近兩週高點回落，同時，投資者正在評估美國聯準會（Fed）12月降息的可能性。

現貨黃金下跌0.2%，報每盎司4157.29美元；12月交割的黃金期貨下跌0.2%，報每盎司4154.30美元。

瑞士寶盛集團（Julius Baer）分析師門克（Carsten Menke）說：「我們仍然預計，自10月的挫折開始的盤整將會持續，因為那次的挫折至今並未完全結束。」

根據《路透》報導，自10月20日創下每盎司4381.21美元的歷史新高以來，金價已下跌 5%，但整體來說，金價一直維持在每盎司4000美元的關鍵水平之上交易。

門克表示：「我們認為有利於黃金市場的因素基本上保持不變，包括美國經濟增長放緩導致利率下降和美元走弱、避險需求持續以及各國央行持續強勁的購買。」

Fed就美國降息的時機和幅度，發出相互矛盾的訊號，加速對沖資金流入與隔夜利率掛鉤的互換選擇權，以及衍生性商品市場。

