Puma撐不住要賣了？中國安踏體育傳出手收購

〔財經頻道／綜合報導〕德國體育用品製造商「Puma」（彪馬）股價週四（27日）大漲近19%，主因是外媒指出，中國安踏體育（ANTA Sports）和其他多家企業，正在考慮收購這家陷入困境的運動品牌。

Puma目前正處於其所稱的「重整」階段，因為在新冠疫情期間的營收爆發後，其銷售成長明顯下滑。疫情過後，Puma面臨消費者認同度下滑、庫存過高等問題。Puma 股價在本月稍早跌至 10 多年來低點，而在運動服飾市場競爭加劇、關稅壓抑消費情緒等情況下，Puma 股價今年以來已累計下跌逾 50%。

根據《彭博》引述匿名消息人士的報導，Puma 正在考慮出售。報導稱，在香港上市的中國品牌安踏體育，正在評估對 Puma 提出潛在收購要約。

Puma對此拒絕置評；安踏體育也尚未回應《CNBC》的置評請求。

《彭博》報導也指出，Puma 可能吸引中國運動品牌李寧（Li Ning ），以及日本品牌亞瑟士 （Asics ）的興趣。

李寧在一份電子郵件聲明中表示：「截至目前，公司並未就相關消息所提及的交易，進行任何實質性的談判或評估。」亞瑟士也尚未回應置評請求。

目前 Puma 的最大股東為持股 29% 的阿提密斯集團（Artemis）。該公司是法國皮諾家族（Pinault family）的控股公司，同時也是 Gucci 母公司開雲集團（ Kering）的最大股東。該公司近年擴張積極，負債也隨之膨脹。《彭博》報導指出，阿提密斯集團對 Puma 的估值預期，可能成為任何潛在交易的主要障礙。

Puma週四股價收盤大漲18.91%，收在20.22歐元。

