又見一窩蜂投入 中國警告：人形機器人泡沫風險正形成

中國官方警告，人形機器人泡沫風險正形成。（資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博27日報導，中國最高經濟規劃機關警告，人形機器人的泡沫風險正在形成，這是中國官方罕見對一新興領域表達疑慮。

中國發改委發言人李超27日指出，前沿產業向來努力處理成長速度與泡沫風險之間的平衡挑戰，人形機器人產業如今也面臨該問題。

她指出，中國目前有超過150家人形機器人製造商，且數量仍在上升。中國必須防止「高度類似」的模型大量湧現，進而壓垮市場，排擠研發空間。

報導說，該呼籲反映北京對於過多投資湧入一個其視為未來幾年經濟最大催化劑之一的產業，感到不安。人形機器人是中國共產黨制定至2030年的「十五五規劃」中，驅動經濟成長的6大未來產業之一。

花旗集團預期，明年中國人形機器人的製造將呈「指數」成長。儘管優必選（UBTech）等公司宣佈取得逾10億人民幣的訂單，但中國的家庭或工廠尚未普遍使用人形機器人。

李超說，相關單位將加速打造市場進入與退出機制，以創造公平競爭的環境。她補充，將聚焦加速核心技術的研發，對訓練與測試基礎設施的興建提供支持。

中國的舉國體制政策，常投入龐大資金扶植所謂重點產業，引發各行各業一窩蜂搶進該產業，進而導致產能過剩、價格戰亂象，現在的「綠色泡沫」即是例證。

