兆豐投信推首檔「股債動態平衡ETF」 法人級操作策略小資族輕鬆入手

〔記者李靚慧／台北報導〕今年以來全球市場震盪劇烈，為因應多空劇烈的波動，兆豐投信首度將「技術分析決策」納入ETF指數編製，兆豐投信將於12月8日起募集「兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T）」，是全台首檔引入「技術分析決策」的動態平衡 ETF，每單位發行價僅10 元、1萬元即可入手，讓沒空看盤的小資族，也可獲得以往法人或大戶才有的專屬操作策略。

時序即將進入2026年，兆豐投信投資長陳勤意今日預言，「2026的操作難度會比2025年更高」，原本市場期待2025年步入降息循環後，殖利率有望回跌至3.5%，但實際上卻長期卡在4%附近，使債券投資人難以獲得預期的價差收益；股票投資人又頻頻因財報、消息面等因素影響，導致短線1日大漲1日大跌，在此狀況下，傳統平衡型股債固定比例的資產配置策略根本難以因應，兆豐投信因此推出結合股、債動態調整的ETF，期望協助投資人因應快速變化的市場。

兆豐投信獲准募集的「兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T）」，連結由臺灣指數公司（TIP）與彭博指數公司（Bloomberg）共

同編製的「台美動能多資產平衡指數」，是國內第一檔將「技術分析」寫入指數規則的 ETF，以「200 日均線」做為多空判讀指標，根據指數規則，00982T具備四種「情境動態調整」機制，智慧調節股債權重，打破傳統平衡型ETF 股債比例固定的限制。

兆豐投信舉例，當連續5個台股交易日收盤價大於「200 日移動平均線」時，顯示「市場動能強勁」，股票部位將自動拉高至80%、債券降至20%，全力捕捉上漲紅利；但是當「200 日移動平均線」低於5個台股交易日前水準時，系統視為「空頭訊號」，會迅速將債券避險部位拉高至80%、股票降至20%，藉此發揮資產保護傘功能。

而台股的選股策略，聚焦電子、數位雲端及綠能等具價值投資、動能的代表性企業，目前關注的前10大企業包括台積電（30.0%）、聯發科（14.4%）、鴻海（12.2%）、廣達（4.6%）、華碩（3.8%）、台灣大（3.8%）、日月光投控（3.8%）、聯電（3.8%）、台光電（3.5%）、可成（2.8%）。美債則分散布局於20年期以上美國公債。

兆豐投信指出，這種「戰術性資產配置（Tactical Asset Allocation）」，過去常是法人或大戶專屬的操作策略，交易成本高且耗時，如今透過ETF 00982T，一般投資人也能輕鬆享有這種「漲時重壓、跌時避險」的法人級策略。

