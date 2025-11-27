台泥佈局歐洲電能交易市場 搶攻百億歐元商機

台泥集團子公司Atlante執行長 Stefano Terranova 今天在法說會上表示，Atlante 轉型為具備能源交易能力的科技公司。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）集團子公司Atlante執行長 Stefano Terranova 今天在法說會上表示，Atlante 不再只是傳統的充電站營運商，而是透過結合台泥專利水泥儲能櫃 EnergyArk 及能源交易數位平台，轉型為具備「能源交易」能力的科技公司。

他並揭示2030年戰略藍圖，Atlante目標在2030年同步搶攻南歐50億歐元（約新台幣1700億元）的快充市場，以及規模高達100億歐元（約新台幣3400億元）的歐洲電能市場，展現台泥從製造業轉型為國際能源營運商的決心。

Atlante由台泥董事長張安平一手創立、專注南歐充電市場，Stefano Terranova 表示，「我們的核心競爭力，在於能源調節服務，而不僅僅是充電。」

這套商業模式的運作核心結合台泥研發的專利「EnergyArk 水泥儲能櫃」，打造充儲一體充電站並落地歐洲後，這些充電站的儲能形成了穩定的虛擬電網，解決了電網饋線不足的問題。

這個以「充儲一體」為核心的永續生態圈，也將成為奠定南歐智慧城市未來發展的重要基石，在歐洲電價波動劇烈且機制透明的市場中，這套系統能在電網不穩定時提供頻率調節服務，或在電價低時儲電、電價高時放電，賺取高額的輔助服務費與價差。

以法國電能市場為例，1天內每度電價差可達約新台幣13元，高於台灣市場的約兩倍（新台幣 5~8 元 / 每度電），證實台泥的硬體技術 EnergyArk 已能與軟體平台完美結合，在國際舞台上實現技術變現。

Atlante 更展現技術實力，提前卡位高門檻的「電動卡車」充電市場，針對電力需求高達 1 MW 的歐洲電動卡車充電市場，Atlante 憑藉儲能技術，贏得義大利最大標案，更獲得歐盟 500 萬歐元補助。

短短4年，Atlante從零開始，已在義大利、法國、西班牙與葡萄牙建置超過 1000個純綠電的充電站，鎖定高速公路、機場、都會樞紐及大型零售據點等關鍵位置。」同時已簽署超過100 個配置 EnergyArk 的站點，預計2026年將完成部署逾 200 套儲能結合充電的系統。

Stefano表示，Atlante 真正的優勢在於與大型零售商場的深度結盟，透過進駐大型商場，能直接導入商場龐大的會員流量，讓充電服務觸及數百萬潛在客群，更發行歐洲首個充電數位代幣「GreenGems」，以強化跨場域的客戶黏著度。

