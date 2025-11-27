台泥入主歐非子公司Cimpor 8年 淨利大增5倍

台泥子公司 Cimpor Global 執行長 Suat Çalbıyık今天在法說會表示，Cimpor2024 EBITDA 利潤率達31.7%，對比2016年台泥未入主前，淨利大增5倍 。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）布局歐非低碳水泥市場效益浮現，台泥子公司 Cimpor Global 執行長 Suat Çalbıyık今天在法說會表示，Cimpor2024 EBITDA 利潤率達31.7%，對比2016年台泥未入主前，淨利大增5倍 ，且財務體質成功由負債轉為淨現金 。

Suat並揭示Cimpor2030年戰略目標，將挑戰營收35億歐元（約新台幣1200億元）、EBITDA 10億歐元（約新台幣324.8億元） 。

Suat 在開場時感性地形容，自 2018 年起與台泥董事長張安平共事，就像是上了一堂「關於清晰度與長期戰略的大師課」，台泥與 Cimpor、OYAK 的結合，正是一場創造「超級綠色強權」的聯姻，不僅引進高獲利與高科技基因，更為台泥打下最堅實的基礎。

面對投資人詢問歐非未來的市場動能，Suat 提出「水泥消費超級週期」理論指出，非洲與土耳其正處於這未來 20 年成長的起點，從羅馬尼亞通往烏克蘭，到土耳其震後每年 50 萬戶住宅的重建計畫，台泥都卡位了核心位置。」

Suat 並揭示葡萄牙啟動的1000億歐元基建計畫，他強調：「資金已經到位，而我們今年的市佔率已達55%，是伊比利市場最大的參與者。」

針對市場擔心的土耳其通膨，他直言「沒有任何影響」，台泥憑藉極高的營運效率抵銷成本壓力，讓土耳其甚至成為集團中毛利表現最好的區域。

