產能過剩＋貿易戰衝擊經濟動能 中國10月工業利潤暴跌

中國10月工業企業利潤暴跌。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國10月工業企業利潤年跌5.5％，為3個月來首度下跌，進一步印證中國經濟動能正減弱，增添投資與就業下滑壓力，分析師認為，產能過剩侵蝕企業利潤，以及美中貿易戰都對企業的資產負債表造成影響。

中國國家統計局27日公佈，10月工業企業利潤年減5.5％，一反9月年增21.6％、8月年增20.4％的大幅成長趨勢。該數據也低於彭博經濟學家預測的年增2.8％。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，今年前10月，工業企業利潤年增1.9％，低於前9月的3.2％增幅。其中，製造業利潤年增7.7％、電力、熱力、燃氣與水供應商利潤年增9.5％，但採礦業利潤銳減27.8％。

相關數據的意外惡化，顯示經濟降溫正傷害企業的獲利能力，加劇投資與就業不振的風險，而在工廠出廠價格通縮已連續3個月緩解後，企業利潤的下滑尤其令人憂心。由於大宗商品與製成品的需求恐進一步疲軟，企業獲利前景仍然黯淡。

上海復旦大學金融學教授張純信指出，假期支出高峰週期的放緩，加上美國消費支出預期低迷，可能是10月企業利潤下跌的原因之一。儘管美中展開貿易戰，但美國仍是中國主要的出口市場，而上月除了有8天國假，雙十一購物節也提早於10月中旬開跑，期間疲軟的消費支出衝擊企業獲利。

香港大學金融學教授陳志武表示，過剩的產能以及價格割喉戰，也可能導致上月企業利潤下滑。

中國發改委轄下的價格監督單位24日在一場座談會上表示，「無序的價格競爭仍是一些產業的重要問題」，因為企業不總是遵守規範要求。

他補充說，以升高出口管制及關稅為主軸的美中貿易戰也衝擊上月的企業利潤，與此同時，中國政府的經濟刺激措施亦放緩，相關措施在今年上半年推出較多。

中國國家統計局指出，「在國際環境複雜嚴峻、國內週期性結構矛盾交織的背景下」，將進一步擴大內需，培養新的成長驅動力。

