艾訊樂觀迎戰2026年 邊緣AI拉升IPC客製化動能

艾訊觀察，第三季起觀望訂單已陸續回流，對2026年營運展望偏向樂觀。（艾訊提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠艾訊（3088）今天在法說會表示，AI與邊緣運算需求明顯擴大，帶動工廠自動化、智慧城市、智慧零售等領域的運算設備升級。目前工業電腦（IPC）的客製化比例持續提升，市場正從標準品轉向差異化硬體，加上歐盟即將上路的新硬體安全規範，將掀起一波設備更新潮，有望成為未來兩年新增案量的來源。

艾訊觀察，第三季起觀望訂單已陸續回流，對2026年營運展望偏向樂觀。目前公司將IPC應用重新整合為四大方向，包括工廠端的智慧製造、基礎設施與能源監控（如風電、太陽能、網路安全）、運輸與智慧城市，以及醫療與商業服務場域。不同場域需要的硬體差異大，未來產品開發也將依此四軸推進，其中工廠自動化仍是主力。

艾訊也指出，AI技術已大量導入印刷電路板（PCB）光學檢測與機台判定，可協助提升產品良率，是現階段成熟應用案例之一。營運方面，今年第一季與第二季營收較去年同期明顯成長，第三季因去年基期高而略減，第四季若有匯損回沖，單季獲利仍有望向上，全年營收則預估與2024年相當，可望回歸正常水準。

艾訊深入說明，第二季因川普政策帶來的不確定性，一度造成客戶觀望，但第三季後多數訂單已恢復正常，下半年延續回溫力道，使明年第一季與第二季接單能見度高。管理層也認為，自動化需求將使美國市場維持成長動能；歐洲短期雖受戰爭與景氣拖累，但因硬體安全新法規將強制汰換不符規範設備，中長期反而有利於新案導入。

地區表現上，美國營收占比超過五成，為公司最強市場，匯率調整後仍呈健康成長；亞洲則因日本、韓國需求回升，加上公司併購案貢獻，整體增幅明顯；歐洲則為今年最弱區域，除景氣疲弱外，也因歐盟法規更新在即，使部分客戶延後採購，待新規明朗後有望再度拉貨。

供應鏈方面，艾訊指出，DDR5價格高但需求強勁，DDR4將逐步停產，部分客戶需重新驗證平台，可能影響專案時程，但整體風險仍可控。對於關稅議題，公司表示，美國目前對IPC並未課徵額外關稅，真正需留意的是半導體來源追溯規範，未來一旦實施，行政作業將大幅增加。公司將持續深化智慧製造、智慧城市與網路安全等應用市場布局。

