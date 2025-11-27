41歲工程師「年薪2100萬」決定辭職 不後悔原因曝

41歲的Jay Gengelbach曾在擔任軟體工程師，年薪高達70萬美元，卻毅然決然主動辭職。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大一名男子曾在Google與Alphabet旗下生技科技公司擔任軟體工程師，年薪高達70萬美元（約新台幣2188萬元），2024年中做出了一個決定，就是主動辭職。他的選擇乍看瘋狂、放棄奢華福利，他也坦言「曾感到害怕」，然而，這場看似瘋狂的選擇，讓他在一年後驚覺，脫離金手銬反而找回真正的自由與快樂。

《商業內幕》報導，今年41歲的Jay Gengelbach原居美國科羅拉多州，目前住在加拿大，他接受訪問時回顧從華麗職涯中抽身的過程，以及這段冒險如何改寫他的生活。

他在2006年一畢業就加入Google擔任軟體工程師，享受包括免費餐食、現金獎金在內的各項福利，他說，「我喜歡告訴別人我在Google工作，這是一種榮譽的象徵。」他在Google待了約12年，儘管熱愛這家公司，但他對自己的工作感到厭倦和不滿。

他於2018年跳槽加入了Alphabet旗下的另一家公司Verily，在那裡工作了6年，並一路升至總監。疫情與裁員潮讓工作壓力顯著增加，而主管角色也讓他感到更加孤立，他說「以前有人會因為好玩跟我一起吃飯，但當我變成主管後，大家只把這種互動當作『建立人脈』。」

當科技業從2023年起一連串裁員，他開始意識到自己對科技業文化已不再認同。當時，Jay Gengelbach的年薪高​達70萬美元，但在2024年中期，由於對工作越來越不滿意，他決定辭職，即使這意味著薪水會降低。做出這個決定很冒險，但辭職1年多後， 經濟和情感的冒險開始得到回報。

雖然科技業景氣疲弱，但他有足以支撐1年失業的存款。他坦言，當時最令他害怕的不是失業，而是未知的未來，他說「我擔心下一份工作薪水只有一半，卻還是同樣不快樂。」他列出理想職務條件，包括遠距、能為社會帶來正面影響等。

2024年底，他先加入一家保險公司擔任特級工程師，隔年初又轉至雲端應用公司Vercel工作，這份新工作讓他得以帶家人搬到加拿大，而這正是他多年的願望。Jay Gengelbach表示，在新公司的角色讓他找回失落多年的成就感，小型公司的節奏，也讓他感到更自由、更有影響力。雖然離開大科技公司意味著薪資下降，他的生活方式也不得不調整，例如，他搬到加拿大後賣掉有泳池的大房子、縮小住家，也減少度假頻率。

然而，Vercel近期宣布新一輪融資，估值升至90億美元（約新台幣2813億元），他手中的股權價值也因此大幅提升。雖仍未成熟、也無法套現，但讓他覺得當初離職的決定「沒那麼瘋狂」，但他說「我比領70萬美元時更快樂。」

