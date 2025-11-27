晶華潘思亮：開放旅宿業引進移工是周到政策

晶華今日舉行耶誕樹點燈儀式。晶華董事長潘思亮（右四）表示，政府開放外籍移工，明年飯店營運一定會較今年成長。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕政府已拍板最快於2026年1月起，有條件開放旅宿業引進外籍技術人力（中階移工），用於房務、清潔、櫃檯及餐飲等工作。對此，晶華董事長潘思亮說，這是政府首度直接在國外聘僱員工，建立國際公平聘僱先例，避免移工為高額仲介費貸款，有助提升台灣國際形象，且每聘用一位外籍員工，企業也會為現有員工加薪，對國內員工是公平待遇，更形成良性循環，旅宿業開放外籍移工是一個周到的政策。

潘思亮說，政策一開放後，一定會立即申請，且可能會申請到引進外籍移工10%的上限。

請繼續往下閱讀...

潘思亮進一步指出，目前飯店業缺工約20-30%，因為缺工，使得住房、餐廳桌數未全面開放，而政府開放外籍移工，飯店餐飲可以全面提供服務、挹注業績，明年飯店營運一定會較今年成長。

就政府明年可望釋出國旅補助政策，潘思亮說，政府任何國旅補助皆有幫助，但根本之道是在業者自我提升，讓旅遊品質與國際接軌，才能留住台灣消費者。而目前國旅困境源自缺工，也就是，飯店人手不足使既有員工超載，導致離職率上升，進一步加劇缺工，形成惡性循環，而高流動率使服務品質不穩定，成為外界批評國旅品質的主因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法