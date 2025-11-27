中國電動車內部競爭激烈！謝金河揭財報：理想、蔚來紛紛虧損

隨著2025年各大車廠季報陸續揭露，比亞迪仍維持獲利，但理想、小鵬與蔚來等品牌紛紛出現虧損，示意圖。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國電動車市場熱潮出現轉折。隨著2025年各大車廠季報陸續揭露，僅比亞迪仍維持獲利，但理想、小鵬與蔚來等品牌紛紛出現虧損，銷售量也開始下滑。財信傳媒董事長謝金河指出，這顯示中國電動車已從盛極時代進入調整期。

謝金河今日在臉書發文，隨著2025年中國主要電動車廠季報陸續出爐，中國電動車市場出現明顯的反轉態勢。報告顯示，目前僅有比亞迪仍維持獲利，而原來有獲利的理想汽車也出現虧損，交車量也開始下滑，顯示中國電動車從高速成長的盛極時代逐漸走下坡。

請繼續往下閱讀...

他進一步分析，比亞迪第三季營收為1950億人民幣（約新台幣8632億元），年減3.05％，淨利78.2億人民幣（約新台幣346億元），衰退32.6％；理想汽車第三季銷售9萬3200輛新能源汽車，銷售量衰退39％，營收273.6億人民幣（約新台幣1211億元），減少36％，並虧損3.6億人民幣（約新台幣15.9億元），毛利率也下滑至15.5％。此外，小鵬汽車第三季虧損3.8億人民幣（約新台幣16.8億元），蔚來汽車更虧損37億人民幣（約新台幣163億元）。

謝金河表示，中國電動車席捲全球，對歐洲汽車業造成壓力，保時捷第三季純利下滑99％，特斯拉中國市場10月銷售也銳減63.5％。他認為，隨著中國政府將補貼資源逐步從房地產與新能源汽車轉向AI、半導體及人形機器人產業，中國電動車市場正進入調整期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法