不等政策了！台泥中國超前縮減14％產能 精簡20％人力

台泥總經理程耀輝表示，台泥已打造「四足鼎立」營收結構，成功抵銷了中國市場的逆風。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天召開法說會，台泥總經理程耀輝表示，台泥已打造「四足鼎立」營收結構，成功抵銷了中國市場的逆風，並針對營收比重已降至2成的中國市場不等待政策，超前部署縮減14%產能，並精簡20%人力。

程耀輝說，今年是個「不尋常的一年」，直言「今年有些事我們沒辦法控制，如地震、氣候、匯率；有些事我們本來應該做得更好，如設備與防災管理。」然而，受惠於土耳其及歐非市場強勁貢獻，台泥第3季單季毛利率一舉突破兩成大關來到23%。

他並揭示台泥最新的「四足鼎立」營收結構，台灣、土耳其、歐非及中國4大市場，沒有單一區域營收占比超過35%，台灣占35%、土耳其占27%、中國占20%、歐非占18%，「這樣的分散與韌性，讓台泥能從容面對任何區域波動，穩穩走過產業週期」。

在毛利表現上，土耳其、台灣、歐非3大市場毛利率皆突破28%，成功抵銷了中國市場的逆風，土耳其毛利率達35%、台灣31%、歐非 28%、僅中國為 6%，顯示台泥已真正轉型為具備抗風險能力的跨國企業。

針對第3季財報上歸屬母公司淨利受到約150億元的一次性影響，「其中88%屬於非現金減損，對台泥現金流並無太大壓力」，反映在現金流上，前3季淨營業現金流入達189億元、年增 27%，顯示公司「體質比帳面損益更健康」。

在新能源方面，旗下電池品牌 Molicel 10月單月EBITDA已正式轉正；Atlante 前3季營收年增129%，毛利率衝上58%；台泥綠能毛利率達38%，台泥儲能毛利率亦達到29%，顯示台泥已成功擺脫對單一水泥產業的依賴，建構出多元且高獲利的營收來源。

針對外界關注的工安與風險議題，程耀輝指出，台泥已痛定思痛，啟動RBA與ISO 31000 國際認證，他舉例，中國英德廠，導入無人機結合遠程紅外熱成像系統及每天對礦山進行 3D 建模監測，這些投入短期內雖不會直接體現在財報獲利上，但長期將轉化為更強的競爭力與更穩健的營運體質。

