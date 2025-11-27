明年綜所稅大減稅 單身租屋族年所得64.4萬以下免稅

財政部今公告2026年度綜所稅免稅額、扣除額、課稅級距等。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公告2026年度綜所稅免稅額、扣除額、課稅級距及退職所得定額免稅金額，綜所稅免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元、標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元，2027年5月申報2026年度綜所稅適用，預估受益戶數約696萬戶，增加民眾可支配所得144億元。

財政部說明，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、課稅級距及退職所得定額免稅金額，每遇CPI較上次調整年度累計達3%以上時，按上漲程度調整；2026年度適用的CPI已較上次調整漲4.13%，因此綜所稅免稅額調高4千元、至10.1萬元，標準扣除額調高5千元、至13.6高萬元、薪資所得及身心障礙特別扣除額調高9千元、至22.7萬元。

財政部表示，經上述調整後，以各種情境計算，租屋自住的單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬元、四口之家（租屋且扶養2名6歲以下子女）年薪168.5萬元，三代同堂（租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者及2名6歲以下子女）年薪218.35萬元，可免繳綜所稅。

另，綜所稅稅率級距分別調高2萬元至21萬元不等，調整為所得淨額61萬元以下適用稅率5％、61萬至138萬元適用稅率12％、138萬至277萬元稅率20%、277萬至519萬元稅率30％、519萬元以上適用稅率40％。以適用稅率5%為例，稅率級距由59萬元調高至61萬元，可減稅1400元。

至於退職所得定額免稅金額，則調整為一次領取總額在20.6萬元乘以服務年資的金額以下，所得額為零；超過20.6萬元乘以年資、未達41.4萬元乘以年資，以半數為所得額；超過41.4萬元乘以年資，全數為所得額；分期領取者，以全年領取總額減除89.4萬元為所得額。

