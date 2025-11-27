酷澎Coupang黑五優惠開跑！母嬰、清潔用品3折起

透過火箭跨境可下單韓國棉被等多項抗寒好物。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕美商Coupang酷澎搶攻年末購物商機，以年度壓軸「黑色星期五」活動再掀搶購熱潮。自11月28日至12月1日，酷澎推出3C家電新品同步開賣、母嬰用品最低3折起，更網羅多款黑五限定特價品，包括法國原裝氣泡水、日本原裝立體洗衣球補充包等人氣熱銷品，WOW會員還可享有獨家優惠價，帶動歲末消費氣氛。

除了眾多黑五好物，11月28日起，Coupang酷澎同步開放vivo旗下效能旗艦iQOO 15預購，成為iQOO正式進軍台灣後的指定首發官方授權通路，還有機會獲得獨家加碼的「酷澎幣」回饋，吸引3C族群提前卡位。

Coupang酷澎火箭跨境推出「暖冬推薦商品」專區，集結美國可可粉、韓國保暖棉被，以及日本各地人氣美食特產，App 一鍵下單、直送到府。（業者提供）

今年下半年，酷澎陸續成為Apple、OPPO、vivo等品牌新機官方通路，手機市場布局加速擴張，即日起至11月底前，於酷澎購買OPPO X9、X9 Pro可享豐富配件禮包、登錄再送一年延長保固與螢幕意外保障；搭配「火箭速配」最快隔日即可到貨，再贈1,000元酷澎幣，可用於全站火箭速配商品。

迎接冬季，Coupang酷澎也與台灣指標品牌大同合作推出暖心優惠，從小家庭適用的6人份、到大家庭友善的11人份與15人份電鍋皆有販售，搭配安全耐用的不鏽鋼配件，滿足各類生活需求。此外，酷澎也彙整冬季實用好物，包括Thermos膳魔師瑪麗貓保溫杯、Tefal特福不沾平底鍋、Glasslock保鮮盒套組等，協助家庭縮短備餐時間、快速端出熱騰騰料理。

在台深耕母嬰市場的Coupang酷澎，持續以紙尿布等主力商品及優選母嬰用品展現全球商務優勢，黑五期間，母嬰到居家清潔用品最低3折起優惠，WOW會員再享專屬優惠價格，搭配「火箭速配」最快隔日到貨，法國原裝進口perrier沛綠雅氣泡天然礦泉水、ARIEL日本原裝進口4D立體洗衣球補充包、Kleenex舒潔可沖濕式衛生紙等數十樣必收好物，每日０點更新、限量開賣。

