新漢佈局關鍵營運動能 鎖定AI機器人與工具機

新漢將下一階段的成長聚焦於AI機器人與工具機智能化兩大領域。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）今日在法說會表示，在整體市況仍偏保守、第三季起客戶拉貨力道趨緩的情況下，公司將下一階段的成長聚焦於AI機器人與工具機智能化兩大領域，由子公司創博負責提供控制器、安全控制與AI邊緣平台等模組化方案，協助客戶打造不同構型的智慧機器人與AI機台，可望成為未來最關鍵的成長動能。

新漢指出，去年上半客戶仍處於疫情後的庫存調整，直到去年下半才恢復正常節奏，今年第三季起市場需求再度放緩，使今年營運呈現「恢復後再趨緩」的走勢。公司也提到，目前總體經濟仍不明朗，各產業對訂單態度偏保守，不過不同事業群仍維持穩定基礎，前三季業績佔比依序為網路通訊44%、物聯網（IoT）自動化27%、智能監控與車載電腦各11%，智慧城市約6%，三個小型事業單位合計約1%。

在機器人領域，創博強調自身定位是「不做整機的機器人公司」，專注於打造機器人的大腦、小腦與神經網路，提供控制器、安全控制器、AI邊緣控制平台與移動式機器人套件，使機器人製造商能以模組化方式快速開發各類產品。創博的客戶涵蓋移動式、工業型、協作型、人型機器人與機器狗，並已在泡咖啡、點焦、AI視覺檢測、鎖螺絲等場域擁有多項落地應用。

人形機器人方面，創博開發以輝達Thor平台為核心的控制器，將AI推理與運動控制整合在單一平台，同時將安全模組內建於控制架構中，能限制速度、避免跌倒或誤動作造成作業員受傷；多項安全控制器亦已通過國際功能安全標準，陸續導入海外與國內多家客戶。

此外，管理層看好AI工具機是公司另一個成長重點，現在已與多家機台業者展開合作，透過將運動控制器結合小語言模型，可由AI自動生成3D CAD檔、自動編程與自動執行加工流程，減少工程師手動撰寫程序的負擔。在模具領域，AI可進行孔位視覺判斷，取代老師傅經驗，使加工參數調整更精準，提高生產效率。

新漢也提到，為因應後續需求，公司存貨略增，但周轉天數優於去年；應收款天數改善、應付帳款增加主要來自備貨需求。先前處分北京子公司的款項已全數匯回台灣並用於償還銀行借款，使短期借款大幅下降，整體財務結構更為穩健，期望新布局能在市況回溫時「大放異彩」。

