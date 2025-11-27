產創條例10-1新增AI投抵、上限拉高至20億 今年元旦起購置適用

經濟部指出，產創條例第10條之1設備投資抵減，增納AI及節能減碳項目。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕產業創新條例（產創條例）修正案大幅放寬適用範圍，第10條之1設備投資抵減納入AI及節能項目、金額上限增至20億元，子法今正式發布，自今年1月1日起訂購，才能適用新法規定的投資項目及金額上限。

產創條例第10條之1設備投資抵減，增納AI及節能減碳項目，金額上限由現行10億元提高為20億元，並延長施行至2029年。

請繼續往下閱讀...

產發署補充，本次子法修正除保留智慧機械、5G系統及資安項目外，也新增了AI及節能減碳項目，針對這些新項目，明確訂定設備或服務必須具備的技術元素或功能範圍（如具AI算力的推論伺服器、AI邊緣運算設備、IE4以上的高效能電動機、一級效率等級之高效能空氣壓縮系統等）。同時，考量軟體訂閱制已成為普遍的商業模式，授權使用軟體認列為無形資產者，也納入投資抵減適用範圍。

為明確規範新舊法的適用期間，讓企業得以遵循，產發署指出，明定自今年1月1日起訂購，才能適用新法規定的投資項目及金額上限。另增訂業者應於訂購日次日起2年內完成交貨或提供技術服務，並在交貨年度申請抵減，如果遇特殊情形，未能在期限內完成者，可在期限屆滿前申請展延1次，最長不得超過2年。

鼓勵投資新創租稅優惠方面，產創條例第23條之１將有限合夥創投事業實收出資額門檻調降為1.5億元，並提高投資新創的比重至50%。產創條例第23條之2放寬新創設立年限為5年，個人投資門檻調降至50萬元，屬國家重點發展產業者，所得額減除上限提高至500萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法