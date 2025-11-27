自由電子報
外資買超逾百億前10大買超出爐！南亞狂掃逾4萬張最搶手 00940這2檔老將也上榜

2025/11/27 17:28

外資買超逾百億前10大買超出爐！南亞狂掃逾4萬張最搶手。（擷取官網）外資買超逾百億前10大買超出爐！南亞狂掃逾4萬張最搶手。（擷取官網）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（27日）在聯發科、記憶體等電子股挑大梁，指數漲144點，外資連3買，今再買超134.53億元，其中又以南亞最搶手，繼昨買超6812張，今再大舉加碼4.11萬張，不僅外資狂掃，投信與自營商也加入買超行列，在內外資抬轎下，股價直奔漲停56.2元，成交量放大到15.32萬張。

外資除了大買南亞外，也積極買超00940老將中信金與聯電，紛紛進前5大。

外資週四買超前10大個股，依序為南亞（1303）4萬1172張、力積電（6770）3萬7159張、中信金（2891）1萬9313張、聯電（2303）1萬7439張、緯創（3231）1萬6739張、華邦電（2344）1萬6176張、元大金（2885）1萬5031張、欣興（3037）1萬3245張、華新（1605）1萬2754張、楠梓電（2316）1萬1199張。

