首份「懷孕歧視」調查出爐 5成女性感受職場對懷孕者歧視

勞動部部長洪申翰（右）、行政院政務委員陳時中（左），共同公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了解懷孕女性在職場是否遭受歧視，勞動部首度進行全國性網路調查，發現職場中不但存在懷孕歧視，隱形的歧視更加嚴重，有34.8%受訪者認為工作職場對懷孕者不友善、5成女性感受職場對懷孕者有歧視、65%擔心懷孕會影響考績、升遷與調薪；孕婦常面臨請假被刁難、升遷調薪受到影響及言語不友善或羞辱。更常因公司違法或規避法規、生產後原職務被取代等因素，導致孕婦生產後難以返回職場。

勞動部今（27）日公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」，勞動部部長洪申翰邀請行政院政務委員陳時中與 NGO 及友善企業代表共同參與，宣示政府與企業從法規與職場文化不同層面，協力合作消除職場懷孕歧視的決心。

請繼續往下閱讀...

對於此次的調查結果，勞動部長洪申翰坦言，職場中的女性，的確都感受得到懷孕歧視存在，這雖然是文化現象，調查結果也比想像中更嚴重，過去幾年勞動部也曾對相關個案開罰，但無法單純靠一條法條來扭轉這個情形，因此，根據此次調查，勞動部除了將與外部專家合作，也提出「軟硬兼施」的策略，誓言改變懷孕歧視現象。

洪申翰更轉述不少企業的經驗，就是當企業作到了友善職場，員工離職率、流動率均大幅降低，證實投資友善職場的效益「超級高」，對員工向心力離職率認同感大幅提高，他希望讓更多企業主管了解，在此各行業缺工之際，這正是缺工的解方之一，請各老闆「大膽嘗試」。

根據勞動部統計，在110至113年的3年間，對於懷孕歧視共有46件申訴案，最後開罰1225萬元。勞動部今日提出五大因應策略，包括擴大《性別平等工作法》專案檢查，並對懷孕女性離職率高行業加強法遵輔導。

對於違反性別工作平等法懷孕歧視規定的企業，將明確揭示違反｢懷孕歧視｣，並公布事業單位及負責人姓名，對於友善懷孕職場企業定期表揚，有利友善懷孕企業徵才與留才。

後續勞動部將印製15萬份宣導資料，提供醫療院所發送給孕媽咪，提供保障懷孕勞工勞動法令資訊與協助，除了地方政府申訴管道外，勞動部與專業團體合作提供全國各地共3000小時視訊諮詢專線，讓有意願申訴的孕媽咪不再有顧慮；公私協力透過社群管道，宣導消除懷孕歧視並推廣友善懷孕職場文化。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，此次的調查於2025年9月18日至10月14日進行，採網路問卷型態，透過公開網路社群平台邀請填答，目標是全台女性工作者，回收樣本數1362份，受訪者以30至39歲的占比近6成最高，工作年資則以11至15年佔比34.4%最高。填答者高達9成曾有懷孕經驗，且問卷著重於詢問填答者的個人「感受度」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法