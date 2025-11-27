建通2026年迎成長拐點 三大基地新能量齊發

建通指出，特殊新型銅材、新半絕緣插頭與新能源車用異型導體銅材，將是2026年營運的主要推力。 （證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）今日在法說會表示，今年受到關稅壁壘與產業競價影響，2025年前三季營運表現承壓，但集團過去兩到三年的轉型布局已全面落地，三大生產基地的產品線明確分工，並逐步形成新的成長動能。管理層指出，特殊新型銅材、新半絕緣插頭與新能源車用異型導體銅材，將是2026年營運的主要推力。

建通表示，台灣廠以特殊新型銅材為主力，涵蓋高導電匯流銅排、異型導體銅材、平板材、細晶銅桿與無氧壓延銅箔等金屬材料。自今年三月起量產後，營業額逐月攀升，今年前十月已貢獻集團約新台幣1.8億元，占合併營收約7.3%。主要客戶對品質與交期反應良好，2026年將與客戶洽談年度銷售合約，可望成為穩定營收來源。

中國蘇州與東莞廠則以兩項產品形成雙引擎，第一，新型中國標準半絕緣插頭將自2027年8月起全面強制使用，建通具發明專利製程優勢，已切入電器電源線、車用電源線、排插及適配器等應用，該產品自今年第二季起營業額逐步增加，預期專利保護將使集團在此市場的市占率明顯提升。

第二，異型導體銅材加工主要應用於新能源車，已通過全球最大車用連接器廠泰科（TE Connectivity）認證，品質獲高度肯定。蘇州廠現有16條產線，2026年將再新增4條；相關銅材銷售額今年可望較2024年接近倍增。 建通強調，三大基地的產品分工已逐步成形，配合市場規範、車電需求與年度合約推動進度，將成為2026年後營收與獲利的重要成長基礎。

越南廠則為傳統端子製品的主要生產基地，依靠自有煉銅製程與外購銅下料形成競爭力。今年前三季煉銅產量維持高檔，外購銅下料在1至10月達212.7噸，有助於提升整體供應鏈的成本優勢與產能穩定度。此外，歐盟針對銅合金鉛含量不得超過4％的環保規範將於2026年底到期，客戶預計明年陸續啟動認證，公司在相關材料具技術優勢，可望受惠於環保規範帶來的替代需求。

