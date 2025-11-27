自由電子報
危老基地未達500平方公尺 基準容獎上限減少0.1倍

2025/11/27 17:24

內政部部務會議通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老條例）修正草案。（記者徐義平攝）內政部部務會議通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老條例）修正草案。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部部務會議通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老條例）修正草案，將「老宅延壽」納入外，還包括「精進重建適用範圍」、「新增捐贈社會住宅及福利設施容積獎勵」及「稅負減免優惠」等措施。

其中精進重建適用範圍、為避免基地過小的「紙片屋」或飯店、商辦經由危老途徑獲取大量容積獎勵情形，因此，草案將規劃危老案以住宅使用為核心，明定重建合法建築物的住宅使用比率須達1/2以上，並另增訂危老案基地面積若未達500平方公尺（約151.25坪），容積獎勵上限將下修至基準容積的1.2倍或原建築容積1.1倍，對比現行規範基準容積的1.3倍或原建築容積的1.15倍，分別減少基準容積0.1倍、原容積0.05倍。

至於，危老案基地達500平方公尺以上且配合提供社會住宅及福利設施，可享有最高基準容積15%的容積獎勵。

危老案提供社宅 可獲容積獎勵最高15%

為提高民眾參與意願，此次修法也比照「都市更新條例」新增協議合建稅賦優惠，包括原所有權人與起造人因合建辦理產權移轉時，土地增值稅與契稅可減徵40%，另修繕施工期間及完工後2年內，地價稅及房屋稅可減徵50%。

最後，為鼓勵危老案件符合國內節能減碳、再生能源永續重大政策，以及及取得綠建築銀級、耐震等標章，後續也會透過綠色金融提供相關支持，為解決「人屋雙老」的問題，除持續推動公辦與民辦都市更新外，內政部也積極研議自主都更相關方案，包括財務與專業協助。

