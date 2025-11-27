台泥今年意外多 董事長張安平向所有投資人道歉

台泥（1101）今天召開法人說明會，台泥董事長張安平表示，「今年台泥發生的意外比較多，我們在管理上針對供應商和管理都有不到位的問題，造成投資者損失、營業的傷害，我個人向所有投資者道歉」。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天召開法人說明會，台泥董事長張安平表示，「今年台泥發生的意外比較多，我們在管理上針對供應商和管理都有不到位的問題，造成投資者損失、營業的傷害，我個人向所有投資者道歉」。

張安平以法文「Raison d’être（存在的理由）」為題，向投資人描繪了未來的台泥生產據點，將不再是冰冷的工廠，而是具備 AI 自學、能吸碳儲能的「文明級系統」。

面對轉型成本與資本市場的關注，張安平定調：「保護地球是責任，回報投資人是本分」，強調利潤不該被視為銅臭，而是支撐這場文明轉型最必需的能量。

為了證明轉型理想背後有強大的獲利支撐，今日法說會現場，坐在張安平兩側的不再只是熟悉的台泥兩岸水泥事業體高階主管，而是掌管「歐非低碳水泥」與「歐洲充儲能源」的兩位外籍高階主管。

他說，過去20年，台泥獲利高度依賴「兩岸水泥」這傳統的「兩隻腳」。然而，隨著中國產能過剩市場內捲，加上台灣本業受到房地產不景氣影響，今日台泥在法說會上展示了土耳其、葡萄牙低碳水泥的高毛利表現，以及歐洲儲能業務的營收躍升。

顯示過去8年台泥佈局的「第3隻腳（歐非水泥）」與「第4隻腳（新能源）」，已在關鍵時刻補位，成為台泥在傳統產業寒冬中，穩定集團營收與獲利的關鍵防線。

張安平指出，「台泥已成功擺脫對單一區域市場的依賴，未來將持續以低碳為信任基礎，以智慧創造價值，邀請投資人共同參與這場兼顧商業利益與文明發展的轉型工程。」

台泥今天法說會現場簡報半數以上採全英文呈現，導入 AI 即時翻譯服務，同時推出 「TCC AI」 服務，協助法人投資人能快速獲得整合性的財務及永續相關資訊，體現了台泥從傳產正在翻轉-透過語言接軌與 AI 賦能，希望邁向治理更透明、溝通無礙的「國際化企業」。

