欺負台灣慘了！美議員提案將南非踢出非洲成長法案受惠名單

美國與南非關係惡化，川普宣布不邀請南非參加明年邁阿密G20峰會。圖左為南非總統Cyril Ramaphosa。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國對等關稅及《非洲成長暨機會法案》（AGOA，以下簡稱非洲成長法案）今年9月30日截止後，對全球貿易產生深大影響與風險，如南非適用30%、印度及巴西50%不等。美國政府重新開門後，美議員提案將《AGOA》延長2年，並將南非排除在外，理由是南非親中，損害美國利益。

《AGOA》自 2000 年起為符合條件的非洲國家，提供免關稅進入美國市場機會，涵蓋超過35個非洲國家，提供數千項產品免稅進口美國，包括紡織品、汽車零件、農產品、礦物與金屬等。南非、奈及利亞、迦納、肯亞、賴索托與馬達加斯加等都是受惠者。

外貿協會指出，此法案不僅促進出口與工業發展，更被美國視為抗衡中國影響力的「軟實力工具」。

經濟部國際貿易署10月底發文提及，美國對等關稅及《AGOA》於今年年9月30日截止後對全球貿易產生深大影響與風險，如南非適用30%、印度及巴西50%不等；非洲國家之美國對等關稅介於10%至30%，直接影響南非汽車、肯亞紡織及賴索托成衣出口，造成失業及投資退場等。

此前，因《AGOA》到期未延長，造成南非等國家憂心忡忡。最新消息顯示，美國政府重新開門後，美國國會議員已針對《AGOA》提出延長方案。

根據南非媒體報導，美國參議員甘迺迪（John Kennedy）提出了一項新法案，將AGOA延長2年，但該法案明確將南非排除在外。該法案已送交參議院財政委員會，目前正在審查中。

甘迺迪表示，該法案名為《AGOA延期和雙邊合作法案》或《AGOA 2.0》，將把該計劃延長2年，但僅適用於支持美國利益的國家。他強調，該計劃對於「對抗中國在非洲日益增長的影響力」是必要的，南非參與該法案的資格將接受審查。

他說，中國正在利用非洲擴大其影響力，損害美國的利益。我們需要重新思考我們在該地區的關係，同時加強與那些與我們價值觀相同的非洲國家的貿易。這項法案確保《AGOA》有助於美國的利益，而不是損害美國的利益。

他表示，南非需要為與北京、莫斯科及其他美國對手結盟而被追究責任。

報導說，自從川普重返白宮以來，美國與南非兩國的緊張關係持續升溫，川普也抵制在南非舉行的G20峰會。美國總統川普11月底又在社群媒體發文表示，南非政府侵犯白人人權，他不會邀請南非參加明年在美國邁阿密舉行的G20峰會。

台灣從南非進口的蘋果大暴跌。圖為南非蘋果果園。（路透）

南非除了與美國關係惡化外，更是配合中國打壓台灣。南非將我國駐處名稱降等，隨後台灣政府祭出「晶片出口管制」作為反制工具，南非政府在壓力下隨後提出協商請求，台灣也同意暫緩管制預告程序，被外界解讀為「晶片外交」初步奏效。如今，這項措施並未被完全擱置。

政府正研議是否在更大的外交框架下，將晶片出口管制納入工具箱，並研究是否針對其他「不友善國家」採取類似手段。此外，台灣與南非的貿易也出現變化，南非蘋果等農產品輸台大暴跌。

