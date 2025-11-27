台積電離職後轉投英特爾 高檢署搜索羅唯仁住處並扣股票、不動產

台積電前資深副總經理羅唯仁，因退休後轉投競爭對手英特爾擔任執行副總裁，台積電懷疑羅可能「帶槍投靠」（美聯社資料照，美編組合成）

〔記者王定傳／台北報導〕台積電前資深副總經理羅唯仁，因退休後轉投競爭對手英特爾擔任執行副總裁，台積電懷疑羅可能「帶槍投靠」，前天宣布在智慧財產及商業法院，對羅提起民事訴訟；刑事部分，高檢署日前剪報分他字案調查，經初步釐清後，昨指揮法務部調查局持搜索票，對羅位於台北市、新竹縣的住居所執行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物；檢察官另依刑事訴訟法規定向智商法院聲請扣押羅的股票、不動產並經法院核准。

高檢署指出，將秉持勿枉勿縱的態度，審慎積極釐清本案，並堅定秉持捍衛國家關鍵核心技術營業秘密的精神，與產業界共同維護國家核心競爭力。

請繼續往下閱讀...

民事訴訟部分，台積電前天指出，羅去年3月已調任至「企業策略發展部」，無須再監督或管理研發部門事務，卻仍要求研發部門召開會議並提供資料，了解正在研發中及未來規劃的先進製程技術；且在離職前向法務長說明只是到學術機構任職，離職後卻旋即投奔英特爾，懷疑他高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密及機密資訊，依雙方簽署的競業禁止條款及營業秘密法等規定，對羅提起訴訟。

智慧法院昨證實，台積電前天已先對羅唯仁提起聲請「定暫時狀態處分」一案，法院受理後即進行電腦分案作業，承審法官為王碧瑩，將盡速閱卷並依相關規定審理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法