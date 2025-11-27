美戰爭部指阿里、百度等8中企應列中國軍企黑名單 3家為輝達合作商

美戰爭部認定阿里巴巴等8中企，應列入協助中國軍方的「1260H」名單中。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博披露，在美國五角大廈發給國會的一封信函中指出，應將阿里巴巴集團、百度、比亞迪等8家中企列入協助中國軍方的「1260H」名單中，該名單雖沒有直接的法律效力，但對美國投資人構成重大警告。

報導指出，該信函約在美國總統川普與中國國家主席習近平會面、達成廣泛貿易休兵前3週發出。美國戰爭部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）致函參眾兩院軍事委員會主席，告知此結論。

費恩柏格指出，上述3家公司外，加上新易盛通信技術、華虹半導體、速騰聚創、藥明康德及中際旭創都符合納入「1260H清單」的條件。該名單列出在美營運並與中國軍方有關的企業。該名單每年公佈，最新版是在一月川普上任時更新，當時沒有將這些公司列入名單。

中際旭創與新易盛通信都是對連結AI晶片集群至關重要的光收發器製造商，已打入輝達供應鏈，速騰聚創提供的感測器產品廣泛用於自駕車與機器人，也被輝達列入其自動駕駛平台的合作夥伴。

該信函是在10月7日前發出，遠早於川習30日南韓會面之前，在該會面後，雙方同意降低關稅、承諾暫停一些出口管制。目前並不清楚上述企業是否已被正式列入美國戰爭部的1260H名單中。

阿里巴巴聲明強調，該公司不是中國軍工企業，也不是任何軍民融合戰略的一部分，「由於阿里巴巴的業務與美軍採購無關，因此被列入1260H名單不會影響我們在美國及全球任何地方營運的能力」。

本月初，《金融時報》率先報導白宮一份備忘錄，指出阿里巴巴提供中國軍方打擊美國目標的科技支持。該公司否認該指稱，表示「完全錯誤；惡意公關行動，旨在削弱川普總統近期與中國達成的貿易協議」。

這份名單最初於2021年公佈，目前已收錄超過130家被指控與中國軍方合作的實體。名單上的公司涵蓋航空公司、建築公司、航運公司、電腦硬體製造商和通訊公司等。

