紐西蘭鮮乳零關稅卻貴森森 公平會：查無聯合定價情事

公平會今日指出，紐西蘭鮮乳市占率低、成本增加、國內業者競爭、各品牌售價不一，查無聯合定價情事。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠台紐經濟合作協定，今年起紐西蘭進口乳「零關稅」輸入台灣。不過從上半年起就有消費者質疑鮮乳價格仍居高不下，投訴到公平會。今日公平會宣布，依現有事證，尚難認市售紐西蘭鮮乳的品牌業者含統一（1216）、三石天合公司、台灣牧場公司，有聯合定價的行為。

公平會從今年5月接獲投訴後啟動調查，今日公平會公告指出，就調查所知，2024年國內鮮乳市場總量約49.1萬公噸，國產鮮乳市占率達9成以上，而紐西蘭進口鮮乳量約4千公噸，市占率不到1%，而統一（品牌：紐舒鮮）、三石天合公司（品牌：恆牧）、台灣牧場公司（品牌：紐牧然）的紐西蘭鮮乳，在不同通路、不同促銷期間，每1公升售價介於89元至129元。

此外，市面上也有美式賣場販售紐西蘭鮮乳（每瓶1.5公升，2瓶1組販售），因此可知，各品牌的紐西蘭鮮乳於鮮乳市場的市占率均低，且需面對國內及其他進口品牌鮮乳業者之競爭，故其多以標榜自然草飼、自由放牧，進行品質差異化競爭。

公平會也指出，紐西蘭鮮乳關稅成本占比不高。2022年至2024年台灣的紐西蘭液態乳（包括鮮乳、保久乳）配額量為1萬公噸，於配額內進口享零關稅，配額外進口從量課稅。紐西蘭液態乳免關稅配額用罄後，進口的紐西蘭鮮乳雖課有關稅，但經核算，關稅成本占全年度總進口成本之比重並不高，且紐西蘭鮮乳品牌業者定價考量因素多元，關稅僅為其中之一，各品牌紐西蘭鮮乳之定價並不相同，且近2年定價並未變動。

公平會調查後也發現，近期國際生乳產地價格因氣候、疫病因素而有波動，今年1月至5月紐西蘭農場牛乳收購價格相較去年同期上漲幅度已逾2成。因此，今年起紐西蘭進口鮮乳雖全面免關稅，但因紐西蘭當地生乳收購價格、代工成本上漲，以及美國關稅導致海運運費波動及紐幣兌美元升值等因素，各品牌紐西蘭鮮乳之整體進口成本確實有增加情形。

最後，公平會也陳述，調查結果顯示，目前並無紐西蘭鮮乳聯合定價之合意事證。就紐西蘭鮮乳之供應鏈觀之，各品牌業者是透過進口商或自行進口紐西蘭鮮乳後，上架至通路端銷售予消費者。而通路費用係由各品牌業者分別與下游通路商議價而成，交易條件往往因通路商採行之銷售模式、定價策略及供貨商議價能力之不同，而有不同結果。

綜上所述，公平會認為，包含紐西蘭鮮乳市占率低、需面對國內其他進口鮮乳競爭、查無同業間聯合定價的事證、各品牌紐西蘭鮮乳定價本就高低各不同共4大面向，認定統一、三石天合公司、台灣牧場公司無涉「公平交易法」第15條第1項聯合行為禁止規定。公平會將持續關注國內鮮乳市場競爭狀況，避免事業藉機從事違法行為。

