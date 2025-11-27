自由電子報
投資人注意！適逢感恩節 美股今休市1天

2025/11/27 16:35

因適逢「感恩節（Thanksgiving）」聯邦法定假日，美國股市與債市27日皆休市不進行交易。（示意圖，法新社）因適逢「感恩節（Thanksgiving）」聯邦法定假日，美國股市與債市27日皆休市不進行交易。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人注意！美國週四（27日）因適逢「感恩節（Thanksgiving）」聯邦法定假日，美國股市與債市皆休市不進行交易。

綜合媒體報導，美國感恩節是美國在每年11月第4個星期四慶祝的聯邦假日，起源於1621年清教徒與原住民的豐收慶典，如今已演變成家庭團聚、表達感謝的重要節日。

因適逢感恩節，美國股市與債市11月27日皆休市不進行交易，11月28日才會恢復正常交易。

但要提醒投資人的是，感恩節之後的星期五被稱為「黑色星期五」，美股在這1天提前3小時收盤也形成了傳統，因此11月28日會於美東時間下午2點（台灣11月29日凌晨3點）提前收盤。

2025年適逢法定假日的美股休市日共有10天。至今年年底前，美股還有1次休市日，為12月25日的耶誕節，為配合耶誕節，耶誕夜（12月24日）也將提前收盤。

