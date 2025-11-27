合庫首席看全球經濟仍「低空飛行」 台灣出口、投資動能強勁

合庫首席經濟學家、徐千婷認為，台灣出口、投資動能強勁。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫首席經濟學家、合庫投顧董事長徐千婷今日於法人說明會上表示，全球經濟仍處於「低空飛行」，復甦力道有限，不過台灣受惠於全球 AI 應用擴張，今年經濟成長率可望達 6%，明年雖受高基期影響略為放緩，但出口與投資動能仍將穩健支撐經濟。

徐千婷指出，根據國際貨幣基金（IMF）最新《世界經濟展望》報告，今年全球經濟成長率預估為 3.2%，明年略降至 3.1%，仍低於疫情前平均水準。她分析，明年經濟正向動能主要有四大來源：

請繼續往下閱讀...

首先，AI 帶動資本支出擴張。美國、歐洲及亞洲主要國家同步加速建置 AI 基礎設施，資本投入涵蓋半導體、資料中心、光纖、雲端設備及能源系統，為設備投資提供顯著支撐。

其次，新興市場如印尼、印度、馬來西亞等國透過減稅、基礎建設與政府支出，推升內需與就業，帶動區域經濟成長。

第三，歐洲國防與能源支出大幅增加。徐千婷表示，俄烏戰爭後，多國提高國防預算，德國、法國、波蘭等國在軍工與能源安全領域投入顯著增加，有助支撐區域經濟活動。

最後，美國預期啟動新一輪降息，財政政策續具動能，加上「大而美」法案效益逐步發酵，對明年經濟形成支撐。

然而，徐千婷也警示三大風險，包括關稅與貿易不確定性、供應鏈重組壓力，以及高實質利率對投資意願的抑制。她表示，提前出貨效應將逐步減弱，美國最高法院對 IEPA 對等關稅案尚未定案，未來若再援引 232 條款或其他關稅措施，恐干擾供應鏈穩定。

對台灣今、明年經濟表現，徐千婷指出，可從 GDP 各項支出面觀察。出口方面，受惠全球 AI 應用擴張及資料中心建置需求，將持續推升電子、半導體及通訊產品出口。半導體領域預計擴增先進製程與封測產能，國際科技大廠亦規劃新增在台研發與資料中心，加上企業加速數位化與低碳轉型，將支撐投資成長。

此外，股市表現穩健與就業市場維持穩定，有助提升民間消費意願；但部分傳統產業可能因關稅調整面臨無薪假或裁員壓力，仍需留意。

徐千婷強調，今年台灣經濟成長率預估可達 6%，明年雖因基期高而略為放緩，但科技需求與投資擴張仍是主要支柱。她提醒，未來仍需密切關注美中科技競爭、全球關稅政策及地緣政治變化，這些因素都可能左右全球生產與貿易活動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法