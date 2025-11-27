威強電同步推進四大事業 明年成長動能多元擴散

威強電看好明年四大事業動能皆具明確成長來源，包括醫療、網通、邊緣運算與原廠委託設計製造。（威強電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠威強電（3022）今於法說會指出，2026年四大事業動能皆具明確成長來源，包括醫療、網通、邊緣運算與原廠委託設計製造（ODM）。其中包括新世代醫療設備上市、符合北美規範的5G網路產品量產，以及工控與半導體測試設備的出貨，都會在明年到後年陸續放量。整體來看，亞洲、北美與歐洲三大區域均有成長支撐，營運動能多元且穩定。

威強電旗下醫療事業將於明年推出多款新產品，包含生理訊號閘道主機、呼吸輔助設備，以及導入AI運算的內視鏡主機。公司指出，目前既有客戶需求穩定，新機種上市後可望帶來額外成長；生技設備方面，明年出貨水準將延續今年，並已與客戶規劃新一代產品方向，後續若進入量產，將成為新增動能來源。區域市場以亞洲成長幅度明顯，美洲市場未因政策變化受到負面影響，仍具拓展空間。

網通事業方面，威強電今年下半已有大型防火牆專案陸續量產，國際市場的客製化案件也持續增加。管理層表示，客戶對2026年需求預估已上調。因應北美市場新標準的5G機種預計於明年第一季量產，並於下半年開始挹注營收；另有美國影音與串流平台應用的新專案，已排定明年第二季量產。整體而言，網通領域的成長力道明確且具延續性。

威強電近年也致力於拓展邊緣運算領域的能量，今年已經取得工廠自動化、半導體設備與測試設備專案，並將於2026年開始量產出貨。管理層看好亞洲在測試設備需求、歐洲在工控設備需求都呈現上升趨勢，是未來主要的成長來源，相關應用將推升邊緣運算事業在2026年的擴張速度。

關於ODM事業，威強電認為，此區塊仍以生技類設備提供穩定出貨基礎。不過，公司已取得投票機設備訂單，預計明年上半年挹注營收，平衡營收版圖；其他政府採購類設備也在開發中，預期2026年量產。高階半導體測試設備平台的開發工作已完成，預計於明年下半開始貢獻，為ODM帶來新的成長來源。

針對記憶體供應趨緊，威強電已提前與供應商與客戶協調，導入替代方案並推動規格升級。網通標準品多已完成規格轉換，客製化產品依需求調整；ODM客戶大多提前備料確保生產不中斷；醫療新案多採用最新規格，舊品則以庫存支撐。公司與客戶也已完成價格議調，以反映成本變化。

