香港「宏福苑」大火慘烈 「這家」保險公司恐賠到爆股價盤中急殺

香港大埔宏福苑社區大火。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕「宏福苑」社區大火引爆鉅額理賠金，承保該社區及其外牆翻新工程責任險的「中國太平保險控股有限公司」（0966.HK），27日股價一度下跌8.1%，最終以下跌1.48%作收。

香港新界大埔「宏福苑」大火目前已造成至少55人死亡，另有近300人下落不明。

根據公開的「宏福苑」登記業主大會會議記錄，與會成員在2024年12月同意，中國太平保險（香港）有限公司繼續承保該社區責任險。記錄顯示，該保單效期從2025年1月1日到2026年12月31日，內容為中國太平保險承保該社區外觀與公共區域，最高理賠金為港幣20億元（約台幣80.66億元）。

此外，根據另1份公開文件，中國太平保險也承保大火發生時承包「宏福苑」外牆更新工程的「宏業建築工程有限公司」的責任險，保單效期為2024年7月到2027年7月。文件顯示，中國太平保險承保宏業的「一切風險」，理賠金額達港幣3.65億元（約台幣14.7億元），每1次事故還提供最高港幣2億元（約台幣8.06億元）的勞保賠償。

目前還不清楚「宏福苑」大火的原因，但目擊者稱火勢起於外牆更新工程使用的竹製鷹架，隨即迅速蔓延與波及多棟住宅大樓。

中國太平保險控股有限公司及其子公司中國太平保險（香港）有限公司，尚未回應路透的置評要求。

中國太平保險是中國國營企業，提供從船體到產物等一系列保險服務。

