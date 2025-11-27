羅唯仁可拯救英特爾？外媒打槍這樣說

台積電前資深副總羅唯仁退休後，疑帶走機密資料轉任英特爾，台積電25日對羅唯仁提出正式訴訟。（美聯社資料照，美編組合成）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電前資深副總經理羅唯仁，因退休後轉投競爭對手英特爾擔任執行副總裁，台積電懷疑羅可能「帶槍投靠」，宣布對羅提起民事訴訟，高檢署26日搜索羅唯仁住處並扣股票、不動產。不過，英特爾26日發表聲明否認台積電的指控。外媒分析，英特爾與台積電的製程架構幾乎完全不同，羅唯仁在台積電的經驗對英特爾突破製程瓶頸助益有限。

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，今年7月底以75歲高齡退休，業界傳出，羅退休前動用自身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米及以下等最先進製程技術相關機密資料帶走。

檢調偵辦台積電前資深副總經理羅唯仁涉國安法等案件，26日前往他的住居所搜索，已扣得電腦、隨身碟等。據了解，羅唯仁今年10月已出境前往美國，不排除後續傳喚羅唯仁到案。

至於羅唯仁能否為英特爾帶來技術突破？《Tom’s Hardware》分析稱，台積電N2（2奈米）、A16、A14及A14後製程技術的內部文件，能否幫助羅唯仁和英特爾？恐怕難以奏效。英特爾的18A製程技術已經量產，只有英特爾的工程師才能對其進行最佳化，以降低缺陷密度、提高CD均勻性等等。

報導說，英特爾18A（對標台積電2奈米）在許多方面都與台積電 N2 和 A16 不同（例如，18A 採用pattern shaping技術，而 N2 不使用；台積電A16 採用「超級電軌（SPR）」晶背供電，而英特爾 18A 使用 PowerVia ，原理不同。

因此，台積電的經驗對英特爾來說並沒有很有價值。至於更複雜的製程節點，英特爾的 14A 和台積電的 A14 也將存在顯著差異，因為前者計劃在關鍵層使用High-NA EUV 曝光設備，台積電A14 採低數值孔徑EUV 搭配多重曝光。

不過，羅是近年來台積電先進技術研發領域的領導者之一，他可以為英特爾的製程開發、製程整合與製造組織，帶來重要的文化經驗與視角。

