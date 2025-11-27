威聯通佈局AI時代資料中樞 擴大分散式儲存與地端版圖

威聯通未來將深化「儲存、網通與智慧運算」三大領域的研發與全球布局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業與企業級儲存設備供應商威聯通（7805）積極從傳統網路儲存（NAS）供應商升級為「資料基礎架構整合者」。管理層今天表示，透過自主作業系統與軟硬整合能力進行轉型，已成功打造橫跨儲存、網通與智慧運算的完整平台，並佈局企業級分散式儲存（Scale-out）、邊緣AI（Edge AI）等高成長領域，目標成為AI時代資料中樞的重要參與者。

威聯通觀察，公司近年營運維持穩健成長，截至今年第三季止，旗下合併營收45.96億元、稅後淨利9.32億元、毛利率達56%，研發支出占比約15%，每股盈餘（EPS）達30.84元。管理層指出，受惠於企業資料保護、AI應用與私有雲需求上升，產品組合持續朝中高階市場提升，長期毛利與獲利動能獲得支撐。

管理層表示，資料經濟加速成形，企業對私有化儲存、高可用性與跨站資料保護需求持續攀升。威聯通以ZFS企業級檔案系統與自有人機介面（OS）、備份方案、雲端管理平台等核心能力，從資料儲存、保護、傳輸到智慧應用建構一體化架構，並在全球超過120國布局，深化品牌化策略。

在產品策略上，威聯通以「儲存＋網通＋AI運算」三軸形成多引擎成長。首先，在傳統Scale-up儲存市場，公司以QuTS hero ZFS NAS、Petabyte級儲存方案、高可用性架構以及10GbE／25GbE／100GbE交換器與SD-WAN路由器，提供企業可用性、資料一致性與跨站備援解決方案，滿足金融、媒體、製造等需具高可靠性的產業。

第二，威聯通積極跨入分散式Scale-out儲存市場。受AI、影像資料與大型模型訓練需求推動，全球NAS正從傳統擴充架構轉向橫向擴展。市場看好Scale-out NAS成長率高於傳統NAS，顯示此領域具長期高成長特性。威聯通鎖定中高階企業市場，推出具線性效能擴充、集中管理與彈性部署的解決方案，形成對高階品牌的市場區隔，並成為公司未來的重要成長引擎。

第三，邊緣AI（Edge AI NAS）是威聯通布局的新重點，公司推出內建NVIDIA GPU、Intel NPU的智慧NAS，支援AI影像辨識、企業私有部署大型語言模型（地端LLM）與低延遲推論；在資料合規、隱私保護與即時運算需求提高下，企業正加速導入地端AI。未來將深化「儲存、網通與智慧運算」三大領域的研發與全球布局，強化企業資料可用性、完整性與安全性，並以自主軟硬整合能力擴大AI時代的資料平台版圖，持續推動長期成長。

