台股高檔「居高思危」、市場疑慮AI泡沫化 11月買股信心續跌

中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）今公布11月消費者信心指數（CCI）總指數為64.65點，月增0.69 點。其中，買股信心續跌至27.02點。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）今公布11月消費者信心指數（CCI）總指數為64.65點，月增0.69 點。其中，買股信心續跌至27.02點。對此，台經中心執行長、央大經濟系教授吳大任指出，主因是市場基於台股高檔「居高思危」的思維，另近期市場對AI泡沫化的疑慮也讓民眾觀望進場時機。

物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨等五項指標上升，僅投資股票時機一項指標下降；從絕對水準來看，六項指標偏向相對悲觀。

上升幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查為97點，較上月增加4.63點。吳大任指出，耐久性財貨包括汽機車、家電等，近期政府釋出汽機車貨物稅減徵利多、預期美製車進口關稅調降、車商加大年底促銷力道等因素，也提振消費者在未來半年內購買汽車等耐久財的信心。

上升幅度第二的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為81.77點，較上月增加3.42點。上升幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為77.63點，較上月增加2.92點。

上升幅度第四的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為71.65點，較上月增加2.07點。上升幅度最少的指標為「未來半年物價水準」，本月調查為32.79點，較上月增加0.57點。

下降的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為27.02點，較上月減少9.5點。吳大任指出，微軟是OpenAI的大股東，微軟本月初財報反映OpenAI營收狀況出現異狀，OpenAI一年營收約200億美元，但第三季出現約100億美元的虧損，尤其OpenAI是美國最大、最具指標性的AI公司，投資鉅額卻可能在未來未必能實現營收，引起市場對AI泡沫化的疑慮，也反映在美股與台股的信心。

吳大任補充，買股信心僅27點，但不代表市場對台股失去信心，而是市場對台股高檔的進場時機評估，加上AI泡沫化的疑慮帶來的不確定性，由於調查是針對「未來半年投資股票時機」，台灣經濟表現佳、台股高檔，也讓民眾「居高思危」，審慎評估股市高點可能有下修空間，高點並非進場的最佳時機點。

另央大台經中心與台灣房屋集團調查協辦的「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為94.26點，月增3.84點。吳大任表示，房地產信心隨著股市表現、經濟成長恢復，原先市場預期美國關稅上路衝擊很大、重挫台股，房價就可能大幅下跌，但目前來看台灣經濟表現不錯，市場盤整了半年多，買方雖想等低價進場，但如今看來下降空間有限，也在評估可爭取議價空間，因此房市信心止跌回升。

